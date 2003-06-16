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    16 июня 2003

    FP991: новый 19-дюймовый ЖК монитор от BenQ с повышенной контрастностью:

    18:13

    Nikon о планах развития 157-нм иммерсионной литографии:

    16:09

    Утилиты: PC Wizard 2003.1.1:

    15:00

    Экономичные 256 Мбит x32 чипы SDRAM от Elpida Memory:

    14:53

    Официальные драйверы для чипсетов nForce под Linux:

    14:35

    Интернет и сети: LimeWire v.3.0.2 Beta:

    14:10

    Неофициальные драйверы для чипсетов nForce2:

    13:45

    Утилиты: новая версия NVIDIA BIOS Editor (RVBEdit) Build 500:

    13:25

    Мультимедиа: uManiac´s XviD Codec Build 11.06.2003.1420:

    13:05

    Новая жизнь АМ-радио будет цифровой:

    12:59

    Интернет и сети: Avant Browser v.8.01 Build 108:

    12:45

    Microsoft: скоро выйдет обновленное ядро Windows XP для Pentium 4 с технологий HT:

    12:30

    VAIO PCG-TR1A: легкий ноутбук на 900 МГц ULV Pentium M:

    12:23

    Неофициальная версия AGP-драйверов для чипсетов SiS:

    12:15

    Новые версии BIOS для материнских плат Jetway:

    12:00

    IEEE 802.11g принят!:

    11:50

    Утилиты: File Manager 2 для NOMAD Jukebox 3:

    11:45

    Новые версии BIOS для материнских плат Abit и EPoX:

    11:35

    Все Firmware прошедшей недели (09.06.2003-15.06.2003):

    11:25

    Все драйверы прошедшей недели (09.06.2003-15.06.2003):

    11:15

    Momentus: семейство новых винчестеров от Seagate для ноутбуков:

    11:07

    Все BIOS прошедшей недели (09.06.2003-15.06.2003):

    11:05

    Microsoft прекращает разработку Internet Explorer для Mac:

    10:55

    Compal начинает выпуск 15,4” ноутбуков для Apple:

    10:04

    Новые графические карты от ABIT на чипах серии GF FX 5600/5600 Ultra:

    01:00

    Графические карты Albatron Gigi FX5900UV и FX5900PV с новой 3-кулерной системой охлаждения:

    00:55

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