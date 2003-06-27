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    27 июня 2003

    Nimble V5: мини-ПК для конференц-связи и мультимедиа:

    18:44

    Microsoft: исправление для Windows Media Player 9:

    18:10

    Microsoft: Windows 2000 Service Pack 4:

    18:00

    Свежий патч для iTouch от Logitech:

    17:50

    Новые драйверы для звуковых карт Audigy от Creative:

    17:40

    Утилиты: File Manager 2 для MP3-плееров от Creative:

    17:25

    Обновление прошивок для DVD и комбо-приводов Lite-On и Pioneer:

    17:15

    Новые версии BIOS для материнских плат Gigabyte, Jetway и Tyan:

    17:05

    Новые версии BIOS для материнских плат Elite Group:

    16:55

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    16:45

    Утилиты: AsusUpdate v.5.11.01:

    16:35

    Обновление драйверов для видеокарт 3DLabs Wildcat4:

    16:25

    Biometrics Security Consortium разработает японский стандарт биометрики:

    16:16

    MSI KT6 Delta — новая плата на VIA KT600:

    15:46

    PPT 8800 — серия КПК от Symbol Technologies:

    15:13

    Фото дня: Gainward FX Powerpack Ultra/1200 Golden Sample:

    14:17

    IBM готовит анонс новых серверов на Madison к понедельнику:

    13:47

    HP поддержит представление Itanium 2 (Madison) новыми решениями:

    13:25

    Два новых LCD-монитора от Acer:

    12:38

    LEICA DIGITAL-MODUL-R: 10-Мп цифровой задник для пленочных LEICA R8 и R9:

    11:44

    Sony UPX-C200: цифровая система моментальной съемки и печати:

    09:58

    ATI начала поставки ALL-IN-WONDER 9800 PRO:

    09:27

    Сервер на Itanium 2: Dell PowerEdge 3250 — первые сведения:

    09:14

    GA-7VT600 1394: вариант системной платы на VIA KT600 от Gigabyte:

    08:59

    MyPal A620 и A620BT: два новых PDA от ASUS:

    08:15

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