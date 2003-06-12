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    12 июня 2003

    Утилиты: WinDVD Tweaker Pro v.4.31:

    18:35

    Мультимедиа: WinDVD Platinum v.4.5.B28.108:

    18:10

    Интернет и сети: TMeter v.4.0 Beta 3:

    17:45

    Интернет и сети: TrafMeter v.3.40.90:

    17:20

    Утилиты: RegRun Security Suite Gold v.3.61:

    16:55

    Утилиты: WinGuard Pro Free v.5.4:

    16:30

    Интернет и сети: Fresh Download v.5.80:

    16:05

    Утилиты: Boost XP v.1.28.6:

    15:40

    Интернет и сети: RemotelyAnywhere v.5.0:

    15:15

    Запись: Original CD Emulator v.2.13:

    14:50

    Утилиты: Hardinfo Pro v.4.0 Build 2640:

    14:25

    Мультимедиа: QuickTime Alternative v.1.10:

    14:00

    Мультимедиа: DivX Pro Tahanea:

    13:40

    Утилиты: PowerStrip v.3.42 Build 396 Beta:

    13:20

    Micron представила образцы графической памяти GDDR3:

    13:12

    Запись: CopyToCD / DVD v.2.2:

    13:05

    Запись: Blindwrite Suite v.4.5:

    12:50

    Мультимедиа: DVD Shrink v.2.20 Final:

    12:35

    Утилиты: Western Digital Ultra ATA Manger v.1.0:

    12:20

    J9938: новая 5.1-канальная AAC/Dolby Pro Logic II акустика от Jazz Hipster:

    12:18

    Новые версии BIOS для материнских плат Soltek:

    12:10

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    12:00

    Обновление драйверов, BIOS и утилит для Serial ATA контроллеров HighPoint:

    11:50

    Новые версии BIOS для материнских плат EPoX и Shuttle:

    11:40

    Новые версии BIOS для материнских плат Acorp, AOpen и ASUS:

    11:30

    Inspiron 5150: линейка ноутбуков от Dell на новых мобильных процессорах Intel:

    11:07

    Трехмерные транзисторы Intel включены в роадмэп:

    10:53

    Компания Maxtor начала поставки розничных комплектов Serial ATA винчестеров:

    10:45

    Новые мобильные Pentium 4 и Celeron, два новых мобильных чипсета от Intel:

    09:41

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