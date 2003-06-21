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    21 июня 2003

    Samsung объявляет новый этап борьбы с "пиратством":

    23:30

    Словари СловоЕд для Nokia 6600:

    23:00

    ABBYY FineReader 4.5 Банк:

    22:35

    Утилиты: Reg Organizer v.1.4 RC3:

    22:15

    Утилиты: Advanced Registry Tracer v.1.67 RC2:

    21:55

    Интернет и сети: BeFaster v.3.3:

    21:30

    Утилиты: XP Smoker v.2.7:

    21:10

    Интернет и сети: SlimBrowser v.3.581:

    20:50

    Утилиты: StarEd v.4.10:

    20:30

    Утилиты: Ace Utilities v.1.80:

    19:50

    Интернет и сети: ReGet Deluxe v.3.3 Build 184:

    19:35

    Утилиты: CleanCenter v.1.32.95:

    19:20

    Утилиты: BootXP v.2.50 Final:

    19:05

    Интернет и сети: MyIE2 v.0.7.1355:

    18:45

    Утилиты: HyperSnap-DX v.5.11.02:

    18:30

    Утилиты: A-Tuner v.1.5.25.4465:

    18:15

    Запись: Elby CloneDVD v.1.1.6.1:

    18:00

    Catalyst 3.5 в начале следующей недели:

    17:40

    Официальное обновление драйверов для USB2.0 и IDE RAID контролеров VIA:

    17:25

    Новые драйверы для встроенной графики чипсетов VIA:

    17:10

    Обновление драйверов для сетевых контроллеров Realtek:

    16:55

    Как USB-IF "ускорила" USB 1.1:

    15:04

    Утилиты: PlexTools Professional v.2.04:

    14:05

    Утилиты: PXUpgrade32 v.1.19, CDR Info v.1.19 и PX Info v.1.19:

    13:50

    Обновление прошивок для CD-RW и комбо-приводов Plextor и Samsung:

    13:40

    Утилиты: Matrox Monitor Manager v.1.1.0.11 Beta:

    13:30

    Обновление BIOS для видеокарт Gainward GeForce FX:

    13:20

    Новые версии BIOS для материнских плат EPoX и Intel:

    13:10

    Новые версии BIOS для материнских плат Albatron:

    13:00

    Переход рынка на DDR333/DDR400 будет плавным:

    12:51

    EP-PT800/I: системная плата от EPoX на чипсете VIA PT800:

    12:32

    Взгляд сквозь стену:

    11:58

    Renesas и Matsushita: новая интегрируемая SRAM:

    11:28

    Twinmos начала поставки комплектов PC3200 для плат с поддержкой 2-канальной DDR:

    11:10

    Новые Pentium 4 и чипсеты ATI — в понедельник?:

    11:05

    Intel: хватит продвигать платы на i865 как поддерживающие PAT:

    10:42

    Corsair расширяет линейку модулей XMS и предлагает XMS3700:

    10:20

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