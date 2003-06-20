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    20 июня 2003

    Фото дня: меряемся размерами видео чипов...:

    22:54

    Утилиты: 3DNA v.1.1:

    21:15

    Интернет и сети: Tiny Personal Firewall v.5.0 Beta Pro:

    20:50

    Утилиты: WinGuard Pro Free v.5.4.5:

    20:25

    Интернет и сети: SecureCRT v.4.0.7:

    20:00

    Мультимедиа: BSPlayer v.0.86 Build 498:

    19:35

    Запись: Blindwrite Suite v.4.5.1:

    19:10

    Программирование: PHP v.4.3.3 RC1:

    18:45

    BlackBerry 6210: новый КПК RIM:

    18:44

    Интернет и сети: KaZaA v.2.5 Beta 2b:

    18:25

    Интернет и сети: Mozilla v.1.4 RC2:

    18:05

    Интернет и сети: DU Meter v.3.05 Build 146:

    17:45

    Hynix жалуется на Евросоюз и США в ВТО:

    17:35

    Три лазерных принтера линейки MultiWriter от NEC:

    17:23

    Запись: смена Nero Burning Rom выйдет 18 июля:

    17:20

    Утилиты: MemTest v.2.0:

    17:05

    Графика: патч для Paint Shop Pro 8.0 до версии 8.01:

    16:45

    IXon IMP III/IV — два первых корейских смартофона со встроенной камерой:

    16:38

    Мультимедиа: Zoom Player v.3.10 RC3:

    16:30

    Запись: Elby CloneDVD v.1.1.4.1:

    16:15

    Интернет и сети: официальная превью-версия MSN Messenger v.6.0:

    16:00

    Microsoft: обновляем ядро Windows XP /SP1:

    15:45

    Обновление драйверов для видеокарт Matrox:

    15:30

    Планы Palm по выпуску новых КПК:

    15:20

    VS4121: новая 2.1-канальная акустика от Altec Lansing:

    14:43

    Transcend представляет карту на ATI RADEON 9200:

    14:27

    Обновление прошивок для CD-RW и DVD/CD-RW-приводов LG и Samsung:

    13:55

    Обновление драйверов для видеокарт ATI Radeon:

    13:45

    Новый BIOS и утилита для видеокарт ATI Fire GL:

    13:35

    LP-6100 — новый лазерный принтер Epson:

    13:28

    Обновление BIOS для видеокарт SUMA:

    13:25

    Неофициальная бета-версия драйверов Detonator v.44.65:

    13:15

    Finecam L3 и Finecam L4 — новые камеры Kyocera:

    13:06

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI:

    13:05

    Обновление драйверов для мышей от IBM:

    12:55

    Новые прошивки BIOS и утилита разгона для видеокарт Gigabyte:

    12:40

    OCZ Technology: серверные DIMM PC-2700:

    12:30

    Обновление драйверов для сетевых контроллеров Broadcom:

    12:30

    Утилиты: EzClock v.1.06.02:

    12:20

    Утилиты: AOConfig v.2.00.02:

    12:10

    Графическая карта MSI GeForce FX 5900 в лучах восходящего солнца...:

    12:01

    Обновление драйверов для встроенного звука от Analog Devices:

    12:00

    Технология разгона памяти от MSI:

    11:53

    Новые версии BIOS для материнских плат Abit, Elite Group, Intel и Shuttle:

    11:50

    Слишком быстрый рост цен на память до добра не доведет:

    11:07

    Специализированная DRAM начала дорожать:

    10:47

    Рынок IP в 2002 году по оценкам Gartner:

    09:34

    IWILL G604: платформа для обеспечения сетевой безопасности:

    06:37

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