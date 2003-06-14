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    14 июня 2003

    Утилиты: WinDVD Tweaker Pro v.4.32:

    16:30

    Утилиты: RegMon v.6.06:

    16:05

    Утилиты: BadCopy Pro v.3.70:

    15:40

    Мультимедиа: TMPEGenc v.2.513.53.162:

    15:15

    RMAA 5.1: SMPTE вместо CCIF, поддержка Microphone Data File:

    15:00

    Интернет и сети: The Bat! v.1.63 Beta 11:

    14:50

    Мультимедиа: WinAmp v.2.92:

    14:20

    Утилиты: MBM-Net v.1.0 Final:

    13:50

    Мультимеда: WinDVD Platinum 5:

    13:35

    Интернет и сети: Windows Messenger v.5.0.0230 Beta 2:

    13:20

    Видео из официальных презентационных роликов GeForce FX 5900 Ultra от NVIDIA:

    13:05

    Обновление прошивок для CD-RW/DVD-приводов Toshiba, KME, HLDS, Sanyo и LG:

    12:20

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI:

    12:10

    Новые версии BIOS для материнских плат Chaintech:

    12:00

    Обновление IDE-драйверов для чипсетов AMD 8000:

    11:50

    Обновление драйверов для видеокарт 3Dlabs:

    11:40

    KXL-CB30AN — новый внешний комбопривод Matsushita:

    11:17

    DVR-R42U2 — новый USB 2.0 DVD-R/RW-привод от Melco:

    10:14

    Otomo Capsule: новые MP3/WMA плееры от Seagrand в виде USB-флэшки:

    09:16

    RUF-C/U2 — серия USB 2.0 ClipDrive от Melco:

    09:13

    SyncMaster152X: новый 15-дюймовый ЖК монитор от Samsung:

    09:09

    Infineon по-прежнему занимается внедрением 157 нм литографии:

    08:49

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