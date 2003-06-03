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    3 июня 2003

    Утилиты: GetDataBack v.2.18:

    18:30

    Утилиты: XP Smoker v.2.1:

    18:05

    Утилиты: Boost XP v.1.28:

    17:45

    Новые продукты Hewlett-Packard и EMC на Microsoft Windows Storage Server 2003:

    17:26

    Intel думает о выпуске чипсета 865 линейки под одноканальную DDR400:

    16:56

    Satellite 5205-S705: мультимедийный ноутбук по версии Toshiba:

    16:37

    Чехарда цен на рынке видеокарт:

    16:37

    Cadence и Applied демонстрируют чипы на X-Architecture:

    16:21

    Акции TSMC и UMC растут на положительных слухах:

    16:15

    Intel вкладывает $100 млн. в Elpida:

    16:09

    JVC InterLink XP: ноутбук с 8,9-дюймовым экраном на чипе LV Pentium M:

    15:48

    Revio KD-510Z - новая 5 мегапиксельная камера Konica:

    15:44

    Новый ноутбук Apple PowerBook G4 с 12,1-дюймовым экраном и приводом SuperDrive:

    13:11

    Интернет и сети: Avant Browser v.8.0 Build 752:

    12:20

    BLISS 5050Е: ноутбук класса замены настольного ПК:

    12:17

    P4PE-Х: новая системная плата X-серии от ASUS на i845PE с поддержкой 800 МГц FSB:

    11:56

    Официальная версия AGP-драйверов для чипсетов SiS:

    11:55

    Утилиты: MBM-Net v.1.0 Beta:

    11:30

    Мультимедиа: uManiac´s XviD Codec Build 28.05.2003.1700:

    11:05

    Мультимедиа: WinDVD Platinum v.4.5.28.104:

    10:40

    Новые версии BIOS для материнских плат Soltek и Supermicro:

    10:20

    Новые версии BIOS для материнских плат Shuttle:

    10:00

    Утилиты: PlexTools Professional v.2.03:

    09:45

    Обновление USB2.0-драйверов от Nec-Orangeware:

    09:30

    1-дюймовый 1,5 Гб винчестер Cornice SE официально. О плеере iRiver iGP-100:

    09:17

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI:

    09:15

    Обновление драйверов для мобильных чипсетов ATI:

    09:00

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    08:45

    PixelView Pure Golden GeForce FX5900: позолоченный вариант от Prolink:

    08:33

    Еще раз о стильном мультимедийном приводе Gigabyte GO-M1600A:

    07:54

    Три новых процессора Intel Pentium M, официально:

    07:33

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