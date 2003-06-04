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    4 июня 2003

    Программа Kodak EasyShare v.3.0 облегчает организацию и печать цифровых изображений:

    18:55

    Файловые менеджеры: Фрегат 3 Build 18:

    18:30

    Утилиты: Tweaki... for Power User v.4.33:

    18:05

    Утилиты: System Cleaner v.4.90:

    17:40

    Утилиты: Nero CD Speed v.1.02g:

    17:15

    Запись: NeroMIX v.1.3.2.12:

    16:50

    Palm и Handspring: воссоединение команды:

    16:45

    LC-M3700 - 37" LCD-видеомонитор Sharp:

    16:30

    Мультимедиа: TVTool v.7.2 Beta:

    16:25

    Три новые цифровые камеры Kodak EasyShare:

    16:08

    Утилиты: Ad Muncher v.4.5 Build 7000 Final:

    16:00

    Два FireWire/USB интерфейсных решения Melco: PCI-плата и CardBus:

    15:37

    Запись: Easy CD & DVD Creator v.6.0.3.4 Update:

    15:35

    Новые драйверы для звуковых карт Santa Cruz:

    15:10

    Мультимедиа: QuickTime v.6.3 для Windows и Mac:

    14:45

    Два PC Card-адаптера Logitec - поддержка 4 типов флэш-карт:

    14:42

    Microsoft: исправление для Windows Media Player 9:

    14:20

    Microsoft: Service Pack 2 Build 1213 для Windows XP:

    13:55

    Новые версии Dell Inspiron 500m, Latitude D800 и Latitude D400 на 1,70 ГГц Pentium M:

    13:42

    Обновление драйверов для видеокарт GeForce FX Go5600:

    13:35

    Новые версии BIOS для материнских плат Gigabyte:

    13:15

    Небольшой патч для владельцев Sound Blaster Live!Drive и Live!Drive IR:

    13:00

    Новые версии BIOS для материнских плат AOpen, Soltek и Supermicro:

    12:45

    Утилиты: FlashMenu v.1.20:

    12:30

    HDD 100: MP3 плеер от Philips с 15 Гб винчестером:

    11:53

    Серверные процессоры и чипсеты Intel в 2004 году:

    11:17

    Начались поставки сервера приложений Novell exteNd 5:

    10:44

    AMD представляет 8-Мбит чипы флэш-памяти Am29SL800D:

    09:40

    Dynabook Satellite A10 - корпоративный ноутбук Toshiba:

    09:22

    SST рвется в сектор 32 и 64 Мбит чипов NOR-flash:

    08:12

    Microsoft выпускает Windows Storage Server 2003:

    07:28

    HDTV-телевизор ViewSonic VPW450HD с 42” плазменным экраном:

    01:57

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