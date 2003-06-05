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    5 июня 2003

    Изменения в маркетинговой политике ATI: перенимая опыт NVIDIA?:

    18:32

    Утилиты: Active Registry Monitor v.1.37:

    18:00

    Интернет и сети: ZoneAlarm Pro v.4.0.123.002 Beta:

    17:35

    Тайвань: второе место в мире по поставкам памяти:

    17:23

    Интернет и сети: Avant Browser v.8.01 Build 103:

    17:10

    Платы на 865 чипсете: будущее продаж пока в тумане:

    17:05

    Интернет и сети: eMule v.0.29a:

    16:45

    Утилиты: PowerStrip v.3.41 Build 392 Beta:

    16:20

    Утилиты: Tweak-XP Pro v.2.0.11:

    15:55

    Mebius MURAMASA PC-TN1-H1W - новый планшетный ПК Sharp:

    15:49

    Утилиты: MBM-Net v.1.0 Beta 3:

    15:30

    Microsoft вводит сервис MSN Direct для «умных» наручных часов:

    15:10

    Утилиты: OPN-462 v.0.8:

    15:05

    Тайваньские 15 и 17" ЖК-панели в цене не изменятся:

    14:53

    ОС: FreeBSD v.5.1 RC1:

    14:40

    LG.Philips LCD и Samsung Electronics задают темп производителям TFT LCD:

    14:37

    Microsoft: кумулятивное обновление для Internet Explorer:

    13:45

    IBM и Infineon выйдут на рынок MRAM через 2 года после Motorola:

    13:35

    SiPix StyleCam DV100: портативная DV-камера:

    13:25

    Microsoft: обновляем Windows Media Player 9 до версии Build 3005:

    13:20

    Обновление драйверов для контроллеров Promise:

    12:55

    Новые драйверы для модемов от Creative:

    12:40

    Небольшое исправление для драйверов к SB Live! и Audigy:

    12:25

    Обновление драйверов для встроенного звука от Analog Devices:

    12:10

    PixelView PlayTV BOX II: новый внешний ТВ тюнер от Prolink:

    12:08

    Eliminator K8: система охлаждения от OCZ для процессоров AMD Opteron:

    11:55

    Новая версия BIOS для материнских плат AOpen:

    11:55

    Мертвый сезон ценам на память не помеха:

    11:26

    PC-MV5/PCI - ТВ-тюнер от Melco:

    09:00

    120 и 160 Гб NAS с USB 2.0 от Melco:

    08:08

    VIA подает встречный иск против MediaTek:

    06:21

    Iomega представляет свой первый DVD/CD-RW привод:

    01:57

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