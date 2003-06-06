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    6 июня 2003

    Запись: Original CD Emulator v.2.12:

    22:20

    Утилиты: DVDIdle и DVDIdle Pro v.2.18:

    21:55

    Утилиты: DVD Region-Free v.2.18:

    21:30

    Интернет и сети: Avant Browser v.8.01 Build 105:

    21:05

    Утилиты: XP Smoker v.2.3:

    20:40

    Утилиты: MySQL Backup Watcher 1.5.5:

    20:15

    Утилиты: Fresh UI v.6.05:

    19:50

    Интернет и сети: AOL Instant Messenger v.5.2.3255 Beta:

    19:25

    Интернет и сети: The Bat! v.1.63 Beta 8:

    18:55

    Мультимедиа: Quintessential Player Build 51 Beta:

    18:35

    Новые драйверы от Omega для видеокарт на чипах NVIDIA:

    17:35

    Неофициальные драйверы для Radeon 9800 от Dell:

    17:20

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 0R142 от 04.06.2003:

    17:05

    Спрос на DDR400 растет. Как и цены:

    17:04

    Обновление прошивок и утилита для записи BIOS материнских плат Tyan:

    16:50

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI:

    16:40

    Утилиты: Powermax v.4.06:

    16:30

    Запись: патч для HotBurn Pro:

    16:10

    Новые версии BIOS для материнских плат Chaintech, Intel и Leadtek:

    16:00

    InFocus представила новый компактный DLP-проектор:

    16:00

    VideOh! DVD+TV: серия ТВ тюнеров от Adaptec:

    14:44

    Intel не будет снижать цены на процессоры в третьем квартале:

    11:48

    Novell vs. SCO: компания никогда не владела копирайтом:

    11:14

    Novell vs. SCO: компания никогда не владела копирайтом:

    11:14

    1 Гб DDR-333 SO-DIMM от Kingmax:

    10:22

    "Умный" маршрутизатор Secure Storage Router Pro от U.S. Robotics:

    09:10

    Фото дня: графическая карта PixelView GeForce FX 5600 Golden Limited 256MB от Prolink:

    09:01

    JBL Invader: 4.1 мультимедийная система от Harman Multimedia:

    08:38

    Crucial Technology расширяет предлагаемую линейку карт флэш-памяти:

    08:34

    Мини-ноутбуки с поддержкой GPRS от китайской Zupera Technology:

    08:11

    2 Гб регистровые SDRAM DIMM Transcend для 1U серверов:

    08:05

    Intel: уточненный прогноз на второй финансовый квартал 2003:

    07:51

    TV@nywhere Master TV Tuner: новый ТВ/FM тюнер от MSI:

    07:19

    INIC-2430: мост FireWire800 - ATA-7 с аппаратной поддержкой RAID:

    06:59

    X-Blower: оверклокерский комплект кулеров от Thermaltake:

    06:43

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