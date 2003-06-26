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    26 июня 2003

    SanDisk подает встречный иск на Infineon:

    19:33

    Первая кластерная система AMD Opteron в России. Планы по выпуску серий Opteron 84x/14x:

    18:17

    Powerchip планирует строить вторую 12" фабрику:

    18:15

    Новый магнитооптический материал IBM содержит самоорганизующиеся трехмерные структуры:

    17:22

    Новый 17-дюймовый монитор Melco:

    17:08

    Комплект Teac для записи DVD, DVD VIDEO RECORDING KIT GW-227TVS:

    16:50

    Intel: массовые поставки модулей 802.11a/b начнутся в следующем месяце:

    16:15

    Pioneer DVR-810H и DVR-57H: DVD-видеомагнитофоны с поддержкой TiVo:

    16:09

    15-дюймовые мониторы IIYAMA Pro Lite E380S и E380S-B уже в российской рознице:

    16:00

    EP-8KRA2+: системная плата от EPoX на чипсете VIA KT600:

    15:37

    CN-9I7PA-L: материнская плата от Canyon на чипсете i875P:

    11:44

    UbiSurf SM56: семейство новых софт-модемов от Motorola:

    10:17

    В линейке M29 флэш-памяти STMicroelectronics пополнение:

    10:13

    Новые 2,5-дюймовые 80 Гб и 40 Гб винчестеры от Toshiba:

    09:38

    2,50 ГГц и 2,60 ГГц процессоры Intel Celeron, официально:

    09:17

    Hewlett-Packard вновь на первом месте по продажам ноутбуков:

    08:48

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