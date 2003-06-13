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    13 июня 2003

    Aficio CL7000: цветной многофункциональный принтер/сканер Ricoh:

    19:17

    Новые SOT Linux 2003 и SOT Office 2003 вышли бесплатными:

    18:55

    IBM представляет новое программное обеспечение DB2:

    18:30

    Графика: AliveColors v.1.0.27 Beta:

    18:05

    Утилиты: "Фото на документы" v.2.00:

    17:40

    Интернет и сети: SpamPal v.1.281 Beta:

    16:45

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.2.7:

    16:20

    Утилиты: XP Smoker v.2.4:

    15:55

    Интернет и сети: ZoneAlarm Pro v.4.0.123.012:

    15:30

    Мультимедиа: Dr.DivX v.1.01:

    15:05

    Интернет и сети: Serv-U v.4.1.0.7 Beta:

    14:40

    Тайваньские производители DRAM видят свет в конце тоннеля:

    14:18

    Новые драйверы для встроенного видео от S3:

    14:15

    Creative NOMAD Jukebox Zen 60GB: портативные плееры бьют рекорды вместительности:

    14:12

    Мультимедиа: Media Player Classic v.6.4.5.4:

    13:55

    Запись: CDRWIN v.3.9D:

    13:35

    Sony о планах увеличения производства OLED:

    13:28

    Обновление драйверов для видеокарт Matrox Parhelia:

    13:20

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 0R147 от 12.06.2003:

    13:05

    Утилиты: Nero InfoTool v.2.0:

    12:50

    Aeolus FX5900: новые видео карты от AOpen:

    12:48

    Интернет и сети: ICQ Lite Alpha Build 1211:

    12:35

    Обновление драйверов для мониторов LG:

    12:05

    Обновление драйверов и утилит для видеокарт ASUS:

    11:55

    Утилиты: ASUS PC Probe v.2.20.08:

    11:45

    Новые версии BIOS для материнских плат Albatron:

    11:35

    Новые версии BIOS для материнских плат Acorp и Gigabyte:

    11:25

    naviPod: ПДУ для iPod:

    10:40

    Xabre Graphic покупает графическое подразделение Trident. Ждем Xabre XP4?:

    10:23

    648FX-A: новая системная плата от Elitegroup на чипсете SiS648FX:

    10:20

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