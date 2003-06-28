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    28 июня 2003

    Утилиты: SiSoft Sandra 2003.7.9.73:

    23:30

    Интернет и сети: Internet Download Manager v.3.16:

    22:50

    Мультимедиа: WinAmp v.2.95:

    22:25

    Интернет и сети: Avant Browser v.8.01 Build 112:

    22:00

    Мультимедиа: BSPlayer v.0.86 Build 499:

    21:40

    Интернет и сети: Mozilla v.1.4 RC3:

    21:20

    Интернет и сети: KaZaA v.2.5 Final:

    20:55

    Интернет и сети: Serv-U v.4.1.0.8 Beta:

    20:35

    Интернет и сети: AOL Instant Messenger v.5.2.3277 Beta:

    20:15

    Антивирусы: F-Prot v.3.14:

    19:55

    Интернет и сети: Miranda IM v.0.3:

    19:40

    Утилиты: WhereIsIt? v.3.51 Build 623:

    19:25

    Интернет и сети: LimeWire v.3.1.0 Beta:

    19:10

    Мультимедиа: TVTool v.7.2.5:

    18:55

    Утилиты: CPUCooL v.7.2.5:

    18:45

    Мультимедиа: WinAmp 3.0 Build 499:

    18:35

    Исправленная версия драйверов ATI Catalyst v.3.5:

    18:25

    Мультимедиа: VideoLAN v.0.6.0:

    18:15

    Утилиты: MBM-Net v.1.1:

    18:05

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 0R149 от 25.06.2003:

    17:50

    Новые версии BIOS для материнских плат Shuttle:

    17:15

    Обновление прошивок для комбо-приводов Samsung:

    17:00

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    16:50

    Обновление прошивок для цифровых камер Nikon:

    16:40

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI:

    16:30

    Утилиты: @BIOS v.1.08w:

    16:20

    Новые версии BIOS для материнских плат Chaintech:

    16:10

    Неофициальные драйверы для ATI Radeon Mobility 9000:

    15:55

    Утилиты: SilentTek II v.4.01.00:

    15:45

    Флэш-карты PQI F1 Compact Flash емкостью 1 Гб уже в России:

    13:48

    IBM о новых процессорах: POWER5 работает почти в 4 раза быстрее POWER4:

    13:40

    CF-W2 Toughbook: легкий Centrino-субноут от Panasonic со встроенным DVD/CD-RW приводом:

    13:34

    LCD1565 и LCD1765: два новых ЖК дисплея от NEC-Mitsubishi:

    13:09

    DISPY — гибрид CD-R/RW-привода и ридера:

    10:14

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