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    24 июня 2003

    VersaPro VA30S/AE — корпоративный ноутбук NEC с 3,06 ГГц Pentium 4M:

    18:12

    SiS655FX — официальный анонс чипсета:

    17:53

    Toshiba выпустила 80 и 40-Гб 2,5” жесткие диски:

    17:37

    Новые low latency модули SMART Technologies для серверов:

    17:28

    Новые 17" и 19" мониторы Dell UltraSharp:

    17:18

    Планета-лаборатория или Крупный сетевой проект Intel:

    17:10

    DVD-R100A: записывающий DVD-проигрыватель Mustek:

    17:06

    Intel готовит к выпуску новый Itanium, но не Tanglewood:

    16:22

    ViewSonic V36: еще один КПК на Windows Mobile 2003:

    14:32

    Axim X5: новый КПК Dell:

    14:30

    Все Firmware прошедшей недели (16.06.2003-22.06.2003):

    14:00

    Все драйверы прошедшей недели (16.06.2003-22.06.2003):

    13:40

    Все BIOS прошедшей недели (16.06.2003-22.06.2003):

    13:25

    Barebone-система ST61G XPC от Shuttle:

    13:11

    Toshiba выходит на рынок модулей CMOS-камер:

    12:58

    GUH274 — новый 4-портовый USB 2.0 концентратор IOGEAR:

    12:30

    100x — первый КПК Gateway:

    12:09

    SLR-камера E-1 от Olympus — официально:

    11:32

    PCGA-DDRW1 — внешний DVD±RW-привод Sony:

    10:37

    Apple Power Mac G5, официально. Новые процессоры IBM PowerPC G5:

    02:45

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