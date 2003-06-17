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    17 июня 2003

    TI и Nokia отказались участвовать в разработке архитектур систем-на-чипе ARM?:

    18:07

    Новые камеры Toshiba M Series:

    16:33

    Тайваньский рынок памяти может пострадать от сложностей с тестированием:

    16:19

    ProMOS снизит поставки DRAM на спотовый рынок в 2004 году:

    15:50

    SUPERIOR Micro nForce 2 — новая системная плата SUMA:

    14:41

    Первый квартал 2003: рекордное падение цен на CD-RW и DVD-приводы:

    13:51

    Утилиты: qPicSort v.1.02b:

    13:10

    INNOVENTIONS представила конвертор для 200-контактных SO-DIMM:

    13:10

    Утилиты: "Фото на документы" v.2.01:

    12:45

    Утилиты: jv16 PowerTools v.1.4 RC2:

    12:20

    Creative Digital MP3 Player LX200 — новый цифровой плеер одноименной компании:

    12:12

    Athlon XP-M 2800+, LV Athlon XP-M 2000+ и 1900+: три мобильных процессора от AMD с ядром Barton:

    11:56

    Утилиты: SuperRam v.4.6.15.2003:

    11:45

    SanDisk получает лицензию на производство и продажу всех типов Memory Stick под своим именем:

    11:33

    Panasonic SL-SX320: новый портативный CD плеер от Matsushita:

    11:29

    Мультимедиа: QuickTime Alternative v.1.11:

    11:20

    Новые принтеры Canon i250 и i350:

    10:59

    Intel сертифицировала 512 Мбит чипы DDR400 Hynix, а также модули:

    10:57

    Утилиты: Winnow Cleaner v.3.2:

    10:55

    Интернет и сети: KaZaA v.2.5:

    10:05

    Фото дня: 512 Мб модули PC3200 DDR SDRAM от TwinMOS с ECC и CL=2:

    10:05

    Samsung SDI представила OLED с 65 000 цветов:

    10:03

    Мультимедиа: DVD Shrink v.2.30:

    09:40

    Контрактные цены на DRAM во второй половине июня: 15% рост?:

    09:33

    Новые версии BIOS для материнских плат Elite Group и Gigabyte:

    09:15

    Ассоциация CompactFlash подготовила вторую версию спецификаций CF:

    09:11

    Утилиты: ASUS GameFace v.1.10.0000:

    08:50

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