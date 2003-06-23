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    23 июня 2003

    Toshiba представляет новые КПК e750 и e350:

    17:59

    Intel представляет 3,2 ГГц Pentium 4:

    17:26

    IGP RADEON 9100 и MOBILITY RADEON 9100 от ATI — официально:

    16:09

    Adaptec представила 4-портовый Serial ATA RAID-контроллер:

    15:56

    Наказание Hynix на Тайване откладывается:

    14:13

    Июньская презентация AMD: подробности по Athlon 64:

    13:56

    Контрактные цены на память выросли, но радости это не принесло:

    13:25

    Klondike Referent 300: ноутбук с технологией Intel Centrino:

    13:14

    Фото дня: графическая карта V9950 от ASUS на чипе GeForce FX 5900:

    13:05

    Новые процессоры ATI и NVIDIA — в конце года:

    12:52

    Планы Asustek: до 2 млн. ноутбуков в 2003 году. Новые модели с технологией Centrino:

    12:07

    Intel снимает с производства 1,90 ГГц Pentium 4-M, 1,80 ГГц Celeron и другие чипы:

    11:22

    MP-PV331: новый карманный ПК от JVC с возможностью захвата MPEG4:

    10:28

    Четыре новых карманных ПК — HP iPAQ h2210, h1940, h5150 и h5550, официально:

    09:52

    Нехватка CD-R на мировом рынке приведет к росту цен:

    09:40

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