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    25 июня 2003

    Драйверы ATI Catalyst v.3.5:

    20:10

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 0R148 от 23.06.2003:

    19:55

    Мультимедиа: новые Koepi´s и uManiac´s XviD Codec:

    19:40

    Интернет и сети: eMule v.0.29b:

    19:25

    Интернет и сети: eDonkey2000 и Overnet v.0.49.4:

    19:10

    Рынок DRAM стабилен, рост цен невелик:

    18:30

    Запись: Blindwrite Suite v.4.5.2:

    18:25

    Запись: Elby CloneDVD v.1.1.7.1:

    18:15

    Мультимедиа: ознакомительная версия PowerDVD 5:

    18:05

    Microsoft: исправляем ошибки в Windows XP:

    17:50

    100-МГц DSP от Atmel:

    17:46

    Официальная версия драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA:

    17:30

    Новые модели принтеров Dell:

    17:30

    Модули памяти от Melco для Apple Power Mac G5:

    17:24

    Новые версии BIOS для материнских плат Chaintech, Gigabyte, Soyo и Supermicro:

    17:20

    Fujitsu fi-4530C: многофункциональный цветной принтер-сканер:

    17:10

    Обновление драйверов для встроенного звука от Analog Devices:

    17:05

    Неофициальная версия AGP-драйверов для чипсетов ALI:

    16:50

    Обновление драйверов для сетевых контроллеров от VIA:

    16:40

    Обновление драйверов для встроенного видео материнских плат SiS:

    16:30

    Неофициальные драйверы для встроенного видео от S3:

    16:20

    Новые ноутбуки Toshiba Satellite класса замены настольного ПК:

    16:19

    Новые версии BIOS для материнских плат Soltek:

    16:10

    Обновление драйверов для сетевых контроллеров Broadcom:

    15:25

    Два новых TFT LCD e-yama:

    15:23

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    15:15

    Новые версии BIOS для материнских плат Elite Group:

    15:05

    Новая версия BIOS и утилиты его перепрошивки для материнских плат AOpen:

    14:55

    Deskstar 7K250: SATA диски от Hitachi:

    13:50

    Новые 2 Гбит чипы флэш-памяти NAND-типа от Toshiba:

    13:15

    Fuji приобрела у Motorola 8-дюймовую фабрику по выпуску ПЗС:

    13:03

    iHP-100: новый MP3-плеер iRiver:

    12:32

    CVP 202: новая модель клавиновы от Yamaha:

    12:29

    Новые 17-дюймовые мониторы Adtec:

    11:47

    IX5503: коммутатор NEC для городских сетей:

    11:30

    Maxtor: новые 300 Гб Ultra ATA133 винчестеры уже в продаже:

    10:38

    OCZ Technology представила модули PC2100 и PC2700 для платформы AMD Opteron:

    10:18

    AMD: финансовый прогноз на второй квартал снижен на $100 млн.:

    10:03

    Precision M60 от Dell:

    09:52

    Intel о новом Itanium 2:

    09:08

    VIA прекращает выпуск плат под Pentium 4:

    08:03

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