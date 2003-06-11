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    11 июня 2003

    Интернет и сети: HiDownload v.3.0:

    20:55

    Утилиты: Ace Utilities v.1.71:

    20:30

    Интернет и сети: Avant Browser v.8.01 Build 107:

    20:05

    Интернет и сети: The Bat! v.1.63 Beta 10:

    19:40

    Мультимедиа: BSPlayer v.0.86 Build 496 Beta:

    19:15

    Интернет и сети: CuteFTP XP v.5.0.2.2 Beta:

    18:50

    Запись: Alcoholer v.3.2:

    18:25

    Toshiba и SanDisk начнут выпуск 90-нм флэш-памяти в 2004 году:

    17:17

    Неофициальная бета-версия драйверов Detonator v.44.61:

    17:05

    Утилиты: DVD Shrink v.2.10 Beta:

    16:40

    Мультимедиа: uManiac´s XviD Codec Build 09.06.2003.2050:

    16:20

    Transmeta заключает партнерские соглашения с европейскими фирмами:

    16:12

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 0R145 от 09.06.2003:

    16:00

    Мультимедиа: Zoom Player v.3.10 RC2:

    15:45

    Мультимедиа: XMPEG v.5.0 RC1:

    15:25

    Обновление прошивок для пишущих CD/DVD-приводов Pioneer:

    15:10

    Утилиты: EasyTune 4 v.B03.060901:

    14:55

    Обновление прошивок для CD-RW-приводов Plextor:

    14:40

    Новые версии драйверов и ПО для NOMAD Jukebox 3/2/Zen от Creative:

    14:25

    Обновление драйверов для сетевых контроллеров Broadcom:

    14:10

    Чипсеты серии NVIDIA Crush K8: планы до конца года:

    13:54

    Новая версия WDM-драйверов для видеокарт ATI:

    13:05

    Неофициальные WHQL-драйверы Detonator 44.03:

    12:30

    Обновление прошивок для CD-RW/DVD приводов Lite-On:

    12:20

    Обновление драйверов для встроенного видео материнских плат на базе чипсетов Intel:

    11:55

    Новые версии BIOS для материнских плат Acorp, MSI, Soyo и Tyan:

    11:45

    LSI Logic и Intel сертифицируют продукты MegaRAID для PCI Express:

    11:36

    Новые версии BIOS для материнских плат AOpen:

    11:35

    Motorola передает все свои заказы TSMC:

    10:23

    О проекте Sony QUALIA, или почему 2,1-Мп цифровая камера стоит более $3000:

    10:02

    Новые чипы от Texas Instruments с поддержкой стандарта IEEE1394b:

    09:21

    Triplex Millennium Silver REDai 9600PRO. 2,5 нс, VIVO и Wireless версии карты:

    08:58

    Тайвань: два землетрясения за два дня. Потерь нет:

    08:27

    Gigi FX5600EQ: графическая карта от Albatron на GF FX5600 с 256 Мб памяти:

    08:09

    Intel: 25 лет архитектуре x86 и первый миллиард процессоров. Второй – к 2007 году:

    07:55

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