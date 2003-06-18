  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    18 июня 2003

    Palm OS 5.2 уже по-русски:

    20:40

    Утилиты: PowerStrip v.3.42 Build 398 Beta:

    20:15

    Запись: CopyToCD / DVD v.2.2.2:

    19:50

    Утилиты: CMOSPwd v.4.3:

    19:25

    Утилиты: XP Smoker v.2.6:

    19:00

    IBM начала продажи eServer z990 и p690:

    18:55

    Интернет и сети: SlimBrowser v.3.58:

    18:35

    Navman GPS 3450: GPS-модуль для iPAQ:

    18:27

    Интернет и сети: Kerio Personal Firewall v.4.0 Beta 4:

    18:10

    Мультимедиа: MP3Gain v.1.2 Beta:

    17:45

    Утилиты: Fresh UI v.6.10:

    17:25

    ES-7000H — USB-сканер формата A3 от Epson:

    17:09

    Мультимедиа: BSPlayer v.0.86 Build 497:

    17:05

    Утилиты: Win32Pad v.1.3.2:

    16:45

    Olympus CAMEDIA X-200 Mint Blue: летняя версия, Limited Edition:

    15:15

    Ридер Melco с поддержкой xD-Picture Card:

    14:22

    Iomega представляет первый мультиформатный DVD-привод:

    13:01

    Обновление BIOS для видеокарт Gainward:

    12:45

    Утилиты: Gainward Expert Tools v.3.09:

    12:35

    DOK T4 ASIC — новый Smart DiskOnKey:

    12:30

    Новые драйверы для принтеров EPSON:

    12:25

    Zalman ZM-2HC1: фото новой системы охлаждения для винчестеров:

    12:24

    Обновление драйверов для мониторов Dell:

    12:15

    Неофициальное обновление драйверов для звуковых карт SB Live! и Audigy:

    12:05

    IPSiO 85S — новый лазерный принтер Ricoh:

    12:01

    Новые версии BIOS для материнских плат AOpen:

    11:55

    Тайваньские производители DRAM начинают выпуск 533 МГц DDR2 в предвкушении анонса Grantsdale:

    11:39

    Toshiba представила 512 Мб флэш-карты Secure Digital:

    10:12

    ATI RS300, Intel i865PL: новые массовые чипсеты под Pentium 4:

    09:41

    3D Prophet 9600 Pro: вариант на чипе Radeon 9600 Pro от Hercules:

    09:06

    MYR15: индивидуальное звуконепроницаемое рабочее место от Yamaha:

    08:45

    Новые подставки для ЖК дисплеев от EIZO Nanao:

    07:09

    Texas Instruments представляет WLAN/Bluetooth-чипсеты:

    05:30

    Visconte 121V: новый миниатюрный ноутбук от Prestigio уже в России:

    04:52

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018