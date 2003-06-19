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    19 июня 2003

    Фото дня: IC7-MAX3 от ABIT: эксклюзивный московский анонс:

    22:45

    General Electric о бизнесе в России: $3 млрд. продаж к 2010 году:

    16:45

    Samsung начинает серийное производство 1 Гб SO-DIMM DDR400:

    16:31

    Три новых ноутбука Toshiba: Satellite A15 —S157 и A10-S177, Tecra A1:

    15:39

    VIA Apollo KT600 — начало массовых поставок:

    15:00

    Handspring Treo 600 — в продаже этой осенью:

    14:07

    Topaz: 32-разрядная микропроцессорная архитектура MIPS с поддержкой многопроцессорности:

    14:01

    Seagate Momentus: официально:

    13:54

    AMD K8 — все-таки в августе:

    12:42

    Toshiba представила 3,2 мегапиксельную фотокамеру PDR-3340:

    12:17

    Сканер VISIONEER One Touch 6600 — появление на российском рынке:

    11:18

    Magic Touch: преврати свой экран в сенсорный:

    10:21

    Joybook 5000: первый ноутбук от BenQ на платформе Centrino:

    10:10

    Planar Systems представила 21" монитор с ЖК-дисплеем:

    10:02

    Осенью Intel представит серверную версию i875P:

    10:01

    SlimCell: система для создания проводников в 65-нм чипах от Applied Materials:

    09:08

    Новая линейка PSRAM от Integrated Silicon Solution, Inc:

    08:58

    BLISS 500С: новый ноутбук от Nexus на базе Intel Centrino:

    08:25

    Фото с презентации Toshiba в Москве: новая 5,1-Мп цифровая камера PDR-5300:

    07:54

    ColorEdge: новая профессиональная линейка ЖК мониторов от EIZO Nanao:

    07:22

    PC-CAM 880: 2-Мп цифровая фото/web камера от Creative:

    00:10

    Exclusive: системная плата SL-85FRV2-RL от Soltek на чипсете VIA PT800:

    00:04

    Фото дня: графическая карта Gigabyte GV-R96P128D на чипе Radeon 9600 Pro:

    00:02

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