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    7 июня 2003

    Утилиты: Trojan Remover v.5.0.7:

    19:30

    Утилиты: HyperSnap—DX v.5.11.01:

    19:05

    Мультимедиа: CoolPlayer Build 214:

    18:40

    Утилиты: PowerStrip v.3.41 Build 393 Beta:

    18:15

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.2.6:

    17:50

    Интернет и сети: MSN Messenger v.6.0.0256 и v.6.0.0263:

    17:25

    Утилиты: Ad—Aware Reference File 0R143 от 06.06.2003:

    17:00

    Утилиты: DVD Shrink v.2.00:

    15:15

    Мультимедиа: скоро выйдет PowerDVD пятой серии:

    14:50

    Microsoft: Baseline Security Analyzer v.1.1.1 – борьба за безопасность:

    13:15

    Microsoft: Windows 2000 SP4 RC (Build 4.077):

    12:55

    Обновление прошивок для видеокарт от Hercules:

    12:40

    Обновление драйверов и BIOS для контроллеров Acard:

    12:25

    Новые версии BIOS для материнских плат Abit и MSI:

    12:10

    Kanguru Micro CF: USB—флэшка с возможностью наращивания объема CF—картами:

    11:01

    Графическая карта на GeForce FX 5900: вариант от Sparkle:

    10:30

    Palm Tungsten T2?:

    10:17

    17" ЖК-мониторы от Dinner:

    09:30

    IBM привлекает к производству ThinkPad X компанию Winstron:

    08:33

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