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    1 октября 2002

    Процессоры AMD Athlon XP 2800+ и 2700+ с FSB 333 МГц и чипсет NVIDIA nForce2: результаты исследования:

    19:03

    Intel Developer Forum 2002, Москва: день "-1":

    18:12

    Новый ЖК-дисплей Samsung Syncmaster 152v:

    16:59

    SEMI ExpoCIS 2002: состояние дел полупроводниковой индустрии в России:

    16:36

    В ожидании новинок: цены на Pentium 4-чипсеты снижаются:

    12:58

    Пишущий DVD/CD привод для ноутбуков от Toshiba:

    11:11

    15-дюймовый OLED дисплей от Sanyo:

    10:54

    Hewlett-Packard и EMC обменялись любезностями в виде судебных исков:

    10:28

    NVIDIA снижает цены и увеличивает объемы поставок:

    09:59

    Мультимедиа: BeSweet v.1.4 Final:

    08:48

    Утилиты: PowerStrip v.3.29 Beta Build 343:

    08:48

    Запись: Nero Burning Rom v.5.5.9.13:

    08:47

    Утилиты: Radeonator v.2.0 Beta 2:

    08:47

    ОС: Red Hat Linux v.8.0:

    08:46

    Мультимедиа: PowerDVD XP 4.0 Patch 2009:

    08:45

    Интернет и сети: ICQ Lite Beta Build 1066:

    08:45

    Новые драйверы для видеокарт Leadtek:

    08:44

    Обновления BIOS для материнских плат Soyo и Tyan:

    08:44

    Новые прошивки BIOS для материнских плат AOpen и MSI:

    08:43

    Новые версии BIOS для материнских плат Abit:

    08:43

    ATI готовит выпуск нового графического чипа R350:

    02:17

    ViewSonic V35 Pocket PC по цене $300:

    02:05

    YP3500: новая версия Linux PDA Yopy от GMate:

    01:59

    5.1-канальная акустика Trust 4000P 5.1 Home Theatre System от Trust:

    01:39

    Линейка винчестеров IBM Deskstar 180GXP:

    01:22

    KT4V (MS-6712): новая плата от MSI на чипсете VIA KT400:

    00:27

    1 октября 2002 года сайту iXBT.com исполнилось 5 лет!:

    00:20

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