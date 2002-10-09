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    9 октября 2002

    VTF2002: концепт персонального Hi-Fi компьютера от VIA:

    18:28

    Пополнение семейства ноутбуков Panasonic Let'snote от Matsushita:

    17:49

    Карманный беспроводной файл-сервер HOPBIT от Toshiba:

    17:19

    Драйверы KX Project v.5.00.3525e RC1:

    12:01

    Утилиты: HWiNFO32 v.1.21 и HWiNFO v.4.8.7:

    12:00

    Утилиты: CpuIdle и CpuIdle Pro v.6.0 Beta 5:

    12:00

    Утилиты: DirectX Eradicator v.1.08:

    11:59

    Интернет и сети: Webcam XP Pro v.1.00 RC2:

    11:58

    Новая версия универсальных AC97 драйверов для материнских плат на чипсетах от VIA:

    11:57

    Intel Chipset Software Installation Utility v.4.20.1006:

    11:56

    Новые версии BIOS материнских плат Soyo и Supermicro:

    11:55

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI и Soltek:

    11:55

    Новые прошивки BIOS для материнских плат Abit и ASUS:

    11:54

    VIA KT400 распродаются быстрее, чем производятся:

    11:21

    Новые 48х CD-R диски от Plextor:

    11:15

    Ноутбуки от Hewlett-Packard по цене $899?:

    11:05

    Три новых оптических привода от TEAC:

    10:46

    Будущее 0,11-мкм DRAM-технологии IBM зависит от цены лицензии:

    10:25

    Малогабаритные ноутбуки серии InterLink от JVC:

    10:12

    CRW-5224A: 52-скоростной CD-RW привод от ASUS:

    00:21

    Семейство системных плат P4HT на чипсете i845PE от IWILL:

    00:12

    Новые внешние винчестеры от Maxtor: "жми кнопку, Макс!":

    00:10

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