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    14 октября 2002

    Утилиты: nnCron v.1.88b9:

    23:29

    Интернет и сети: UNIC v.2.0.13:

    21:34

    NV7-8X: материнская плата от ABIT на чипсете NVIDIA nForce2:

    21:05

    Conexant Systems представляет HomePlug 1.0: 14 Мбит/с по электросети:

    18:29

    Новый MCU-микроконтроллер SH7058F Hitachi:

    17:43

    Ceatec 2002: микро-DVD Philips:

    17:17

    Новый R&D альянс между Intel и азиатскими производителями:

    15:18

    ARM1136J-S и ARM1136JF-S: два новых ядра стандарта ARM11:

    14:52

    Palm Zire и органайзеры: кто кого?:

    11:38

    IBM PowerPC 970: новые 1,8 ГГц процессоры для Apple Macintosh?:

    10:33

    APAC IDF: ждем новых XScale и Banias:

    10:02

    Новая 3,8-дюймовая ЖК панель от Sony с интегрированной в стекло электроникой:

    09:50

    Утилиты: PowerStrip v.3.29 Beta Build 347:

    08:55

    Утилиты: HyperSnap-DX 5.00 Beta 6:

    08:54

    Утилиты: Matrox Parhelia Apptimizer v.1.1.0.19:

    08:53

    Утилиты: jv16 PowerTools v.1.1.0.148 RC1b:

    08:53

    Утилиты: Sound Forge v.6.0d Build 219:

    08:53

    Интернет и сети: BearShare v.4.0.7:

    08:52

    Интернет и сети: Portlistener v.1.0:

    08:52

    Программирование: PHP v.4.3.0 Pre1:

    08:51

    Интернет и сети: FlashFXP v.2.0 Final Build 901:

    08:51

    Новая версия BIOS для материнской платы от Intel:

    08:50

    Все драйверы прошедшей недели (7.10.2002-13.10.2002):

    08:50

    Все BIOS прошедшей недели (7.10.2002-13.10.2002):

    08:46

    Компьюторг: новая статья "LCD-мониторы Tatung L5CЕ и L7C":

    00:26

    ATI Radeon 9500 и Radeon 9700 – в конце недели?:

    00:22

    Универсальный DVD-RW/+RW привод Sony DRU-500A замечен в рознице:

    00:18

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