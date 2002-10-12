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    12 октября 2002

    Запись: EasyISO v.1.3:

    17:02

    Антивирус: AntiVir Personal Edition v.6.16.00.50:

    16:08

    Утилиты: Active Registry Monitor v.1.30:

    15:56

    Утилиты: Ace Utilities v.1.52:

    15:47

    Интернет и сети: Avant Browser 6.5.0.8:

    15:29

    Утилиты: Work With Registry v.3.05:

    15:17

    Утилиты: WinGuard Pro Free v.5.0:

    15:08

    IT7-MAX2 V2.0: новая версия материнской платы от ABIT на i845PE:

    07:56

    VTF 2002: процессоры и чипсеты платформы Eden. Ждем Neemiah:

    07:55

    Matrox Parhelia: ждем 256 Мб / 64 Мб версии на 0,13 мкм чипах?:

    07:53

    BG7E: системная плата на i845GE от ABIT:

    07:53

    Kingston: новые модули ValueRAM DDR400:

    07:52

    Интернет и сети: NetCaptor v.7.0.2 Beta 3:

    07:51

    Официальные драйверы для ATI Radeon 9700/8500:

    07:51

    Утилиты: DVX v.2.35:

    07:50

    Утилиты: Fresh UI v.4.40:

    07:48

    Утилиты: Optimizer XP v.3.52:

    07:45

    Графика: Ulead PhotoImpact v.8.0:

    07:44

    Интернет и сети: FlashFXP v.2.0 Final Build 900:

    07:43

    Microsoft: Unchecked Buffer in Outlook Express S/MIME Parsing Could Enable System Compromise (Q328676):

    07:43

    Новое поколение защиты SecuROM ставит в тупик лучшие программы копирования CD дисков:

    07:42

    Новые версии BIOS для материнских плат Soyo и Supermicro:

    07:41

    Утилиты: Matrox Technical Support Tweak Utility v.5.02.04:

    07:40

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Intel:

    07:39

    Новые драйверы от D-Link:

    07:39

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