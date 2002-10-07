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    7 октября 2002

    Четыре новых чипсета и шесть новых системных плат от Intel, официально:

    23:04

    Утилиты: HyperSnap-DX 5.00 Beta 5:

    19:57

    Утилиты: SpyBot-Search & Destroy v.1.0:

    19:48

    Micron представила 256 Мбит 533 МГц чип DDR-II:

    17:43

    Ceatec 2002: новый Zaurus:

    16:59

    Драйверы: исправление для Detonator 40.xx при переходе с Detonator 30.xx:

    16:35

    Новые клавиатуры Microsoft:

    16:28

    Утилиты: WinDVD Tweaker Pro v.4.05:

    16:24

    Мультимедиа: WinAmp2 Update Pack:

    16:19

    CEATEC: 1 Гб флэш-карта Secure Digital от Matsushita:

    15:44

    Стандарт графической памяти GDDR-3, официально:

    15:26

    CEATEC: первая демонстрация DVD системы нового поколения от Toshiba:

    14:06

    QuickCam Cordless: беспроводная web-камера от Logitech:

    13:48

    Palm представляет Zire: PDA за 100 долларов:

    12:33

    NVIDIA представит NV30 на Comdex в ноябре:

    10:35

    Двухпроцессорная Socket A плата в форм-факторе MicroATX от IPoX:

    08:11

    GDDR-III: новый стандарт DRAM для графических карт:

    07:56

    Утилиты: Fraps v.1.9:

    07:52

    Утилиты: DiskBench v.2.1.1.0:

    07:51

    Утилиты: RAM Idle Professional v.3.0:

    07:50

    Утилиты: DVD Region-Free v.1.15:

    07:50

    Утилиты: Anisotripic Filtering Test:

    07:50

    Утилиты: StyleXP v.1.01M:

    07:49

    ОС: Windows XP SP1 Corporate Deployment Tools:

    07:49

    Новая версия BIOS для материнской платы Gigabyte:

    07:48

    Новые драйверы и программное обеспечение для SoundBlaster 5.1 и Audigy от Compaq:

    07:48

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