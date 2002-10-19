  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    19 октября 2002

    Драйверы KX Project v.5.00.3526 Beta:

    12:30

    Утилиты: Fresh Diagnose v.5.1:

    12:29

    Утилиты: jv16 PowerTools v.1.1.0.149 RC2:

    12:29

    Утилиты: MagicTweak v.1.95:

    12:28

    Утилиты: PowerStrip v.3.30 Beta Build 348:

    12:28

    Мультимедиа: QuickTime v.6.0.2:

    12:27

    Новые драйверы для встроенного видео от VIA:

    12:27

    Новые драйверы для звуковых карт Santa Cruz:

    12:26

    Обновление драйверов для контроллеров RealTek:

    12:26

    Новые прошивки BIOS для материнских плат QDI, Supermicro и Tyan:

    12:26

    Новые версии BIOS для материнских плат Gigabyte:

    12:25

    Новые прошивки и утилита для работы с BIOS материнских плат EPoX:

    12:25

    Новые драйверы от D-Link:

    12:24

    Новые версии BIOS для материнских плат Acorp:

    12:24

    Новые драйверы для видеокарт 3Dlabs:

    12:24

    Планшетный ноутбук TravelMate C100 от Acer:

    08:29

    Октябрьские контрактные цены на TFT LCD панели для ноутбуков продолжают падать:

    08:13

    К концу октября возможен рост цен на DDR:

    07:59

    Новые носители "DVD for Data" от Fujifilm:

    07:24

    VIA приобрела шведского разработчика DSP ядер Freehand DSP AB:

    07:20

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018