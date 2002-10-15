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    15 октября 2002

    Интернет и сети: RemotelyAnywhere v.4.60.305:

    20:03

    Интернет и сети: MailWasher v.2.0b Beta:

    19:51

    Утилиты: RegScrubXP v.3.2:

    19:31

    Интернет и сети: TCP Viewer v.2.70:

    19:19

    Утилиты: Complete Internet Cleanup Pro и Complete Internet Cleanup v.2.0:

    19:06

    Утилиты: BadCopy Pro v.3.50:

    18:52

    Мультимедиа: обновление для WinAmp v.3.0 (Build 488):

    18:20

    Утилиты: CopyToCD v.1.0.0.20:

    18:19

    Обновленный роадмэп процессоров PowerPC IBM:

    15:49

    Microprocessor Forum: IBM PowerPC 970:

    15:40

    Утилиты: Alcohol 120% v.1.3.2.1008:

    15:38

    Microprocessor Forum: новые встраиваемые процессоры:

    15:38

    Утилиты: Tweak-XP Pro v.2.0.3:

    15:21

    Утилиты: HDCleaner v.2.321:

    15:16

    Интернет и сети: eMule v.0.21a3:

    15:08

    Некоторая информация о возможностях Internet Explorer 7.0:

    14:56

    Утилиты: PowerStrip v.3.30 Beta Build 345:

    14:41

    5.1-канальная акустическая система SP 53 от ABIT: спецификации и цена:

    14:16

    Новые системные платы на чипсетах i845PE/845GE от Legend QDI:

    13:50

    Новая версия драйверов и программного обеспечения для SCSI-контроллеров Adaptec:

    13:15

    Новые прошивки BIOS для материнских плат AOpen:

    13:05

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI:

    13:00

    Новые версии BIOS для материнских плат Abit:

    12:56

    Intel IXP2850: новый сетевой процессор с поддержкой функций обеспечения безопасной передачи информации:

    12:43

    Спецификации двухпроцессорной платы Thunder K7X Pro (S2469) от Tyan:

    11:25

    APAC IDF Fall 2002: новые процессоры XScale, технология упаковки чипов и флэш-память от Intel:

    11:00

    Asustek интегрирует в свои платы поддержку высокоскоростного Ethernet и беспроводной связи:

    10:07

    APAC IDF Fall 2002: Intel формирует инновационный альянс:

    09:50

    NB80-EA: новая системная плата от DFI на чипсете Granite Bay:

    01:05

    Новый 400 МГц процессор ULV Celeron от Intel для встраиваемых систем:

    00:52

    NEC-Mitsubishi снижает цены на ЖК дисплеи:

    00:35

    Новый графический процессор NVIDIA GeForce4 460 Go для мобильных ПК:

    00:34

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