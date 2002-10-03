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    3 октября 2002

    Интернет и сети: Advanced Administrative Tools v.5.50:

    19:03

    Запись: новые plug-in’ы для Nero:

    18:49

    Утилиты: PlexTools v.1.16A:

    18:42

    Мультимедиа: TVTool v.6.8:

    18:38

    Мультимедиа: Nullsoft Vorbis Decoder v.1.2.6:

    18:28

    Утилиты: ACDSee v.5.0 PowerPack:

    18:03

    Интернет и сети: Copernic Agent v.6.0:

    17:52

    Интернет и сети: ICQ 2002a Beta Build 3729:

    17:36

    Мультимедиа: Windows Media Player 9 Beta Build 2800 для Windows 9x/ME/2000:

    17:23

    FM-радиоприемник iBIZ для карманных ПК:

    17:21

    Новые проекторы Canon LV-X2 и LV-S2:

    17:11

    Intel продолжает совершенствовать технологию 3D Light Field Mapping:

    16:57

    Mitsubishi объединяется со своими конкурентами:

    16:51

    Новые версии BIOS для материнских плат Tyan:

    16:10

    Новые прошивки BIOS для материнских плат MSI:

    16:09

    Новые версии BIOS для материнских плат Gigabyte, Jetway и Shuttle:

    16:08

    Sony CLIE PEG-NX70V: карманный ПК с камерой:

    16:05

    Новый RightMark Audio Analyzer версии 4.1:

    15:55

    30-дюймовый ЖК монитор от NEC:

    12:55

    Новые модули XMS3500 DDR DIMM с CAS=2.0 от Corsair:

    12:00

    Crucial Radeon 9700 Pro от Crucial Technology:

    11:39

    IBiz Xela: складная клавиатура-обложка-подставка для карманного ПК:

    11:34

    Совместное предприятие Toshiba-Matsushita завершило разработку 3,5-дюймовых VGA-дисплеев:

    11:24

    P4 Eliminator: бесшумный радиатор для P4 от OCZ Technology:

    10:35

    Philips: предварительная версия Orange book Part III CD-RW Volume 3, Ultra Speed, v1.0:

    10:21

    Inspire 5.1 Digital 5500: новый набор 5.1-канальной акустики от Creative:

    10:14

    DRAMeXchange о рынке DRAM:

    10:03

    PNY Technologies: новая видеокарта GF4 Ti 4200 8X и снижение цен:

    10:01

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