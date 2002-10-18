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    18 октября 2002

    Утилиты: Advanced Call Recorder v.1.4:

    22:29

    Утилиты: Snitch v.1.20 Beta:

    20:03

    Интернет и сети: NETObserver v.2.9:

    19:49

    VIA и SiS думают над новыми версиями чипсетов под K7:

    18:22

    Акустическая система Inspire 5.1 Digital 5500 от Creative:

    16:25

    Планы Leadtek по выпуску новых графических карт:

    15:05

    AMD: результаты работы в третьем квартале. О выпуске чипов Athlon Hammer и других планах компании. Комментарии AMD:

    14:04

    Panasonic SV-AV30: фото, видео и MP3 в одном флаконе:

    13:02

    Новые NVIDIA nForce2 системные платы от Leadtek:

    12:47

    Акустическая система Inspire 6.1 6700 с поддержкой технологии Dolby SurroundEX от Creative:

    12:33

    Microprocessor Forum 2002: Halla – 1,2 ГГц ARM ядро от Samsung:

    12:15

    L’Oreal и STMicroelectronics: биометрия для косметики:

    11:45

    UltraTrak RM4000: стоечная ATA RAID подсистема от Promise:

    10:36

    Blackberry 6710: червона ягодка RIM:

    09:57

    Новые бета-драйверы и утилиты от Matrox:

    08:51

    Мультимедиа: VideoLAN v.0.4.5:

    08:50

    Интернет и сети: Mozilla v.1.2b Beta:

    08:49

    Microsoft: MS02-059, Flaw in Word Fields and Excel External Updates Could Lead to Information Disclosure (Q330008):

    08:48

    Обновление драйверов для встроенного звука от Realtek:

    08:47

    Обновление драйверов для контроллеров Promise:

    08:47

    Утилиты: Intel Application Accelerator v.2.30.2160 Beta:

    08:46

    Новые версии BIOS для материнских плат Shuttle:

    08:46

    Новые драйверы для видеокарт GeForce4 от Leadtek:

    08:45

    Новые версии BIOS для материнских плат Intel, Soyo и VIA:

    08:45

    Новые версии BIOS для материнских плат AOpen:

    08:44

    Драйвера для встроенных сетевых контроллеров 3COM материнских плат Albatron:

    08:44

    Карта Radeon 9700 с памятью DDR II показана по ТВ:

    02:13

    Новости проекта "Компьюторг": новая статья "PCI модем LG GoldStream LM-I56K":

    01:22

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