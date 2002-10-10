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    10 октября 2002

    Aureon: новая линейка звуковых карт от TerraTec:

    18:56

    Запись: NeroMIX v.1.3.0.39:

    18:16

    Nortel Networks представила новые брандмауэры серии Alteon Switched Firewall:

    18:10

    SanDisk и Toshiba объявляют о разработке 90-нм техпроцесса изготовления флэш-памяти:

    16:09

    Новый суперкомьютер Cray X1:

    15:16

    Мультимедиа: n.player v.0.9.2.000 RC3:

    12:52

    Утилиты: NVIDIA BIOS Editor v.1.0 RC3 Build 322:

    12:28

    Новая версия утилиты ExperTool для видеоадаптеров Gainward:

    12:27

    Утилиты: Feurio! v.1.65.5 Beta:

    12:26

    Интернет и сети: CuteFTP Pro v.3.0 Beta:

    12:26

    Утилиты: XtraWarp v.1.2 Final:

    12:24

    Мультимедиа: Windows Media Player 9 Beta Build 2903:

    12:23

    Microsoft: DirectX 9.0 Beta 3:

    12:22

    Новые драйверы для GeForce4 Go от Toshiba:

    12:20

    Новые неофициальные драйверы для ATI Radeon Mobility 9000:

    12:20

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS, Soltek и Supermicro:

    12:18

    Wacom хоронит мышей...:

    11:58

    Samsung и Hynix ведут переговоры о подъеме контрактных цен на DDR память:

    11:35

    Видео с новыми Ultra320 SCSI контроллерами от Adaptec:

    10:46

    ATI о программе сертификации "Certified By ATI":

    10:35

    42-дюймовый ЖК-дисплей LG.Philips LCD:

    10:34

    Fujitsu и AMD объединят производство флэш-памяти?:

    09:58

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