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    30 октября 2002

    Завершена разработка спецификаций RDMA 1.0:

    18:30

    Epson Stylus CX5200: цветной принтер и сканер в одном флаконе:

    18:15

    EPSON Stylus CX3200: универсальный цветной принтер-сканер:

    18:05

    OptiPlex SX260: мини-десктоп от Dell:

    15:31

    Новые оптические носители от Philips - в России:

    13:44

    Новости проекта "Журнал iXBT.com": второй, октябрьский номер уже в продаже!:

    11:54

    Графическая карта Siluro GF4 Ti4200-8X OTES от ABIT:

    11:41

    512 Мбит чипы DDR с нормами 0,10 мкм техпроцесса от Hynix:

    11:22

    Новая 5.1-канальная Dolby Digital / DTS акустика от Logitech:

    11:03

    Новая 46-дюймовая ЖК панель от Samsung Electronics:

    10:37

    ABIT Siluro GF4 MX-SE 3D Graphics Accelerator:

    10:16

    Dolby Virtual Speaker: две колонки как 5.1:

    10:06

    Антивирусы: Trojan Remover v.4.8.8:

    08:43

    Антивирусы: Iparmor v.5.39:

    08:42

    Утилиты: TinyResMeter v.0.93 Beta:

    08:42

    Антивирусы: SpIDer Mail Beta v.1.00.012:

    08:42

    Интернет и сети: TMeter v.3.15:

    08:39

    Утилиты: PowerStrip v.3.30 Beta Build 353:

    08:39

    Запись: специальное обновление для Nero от Yamaha:

    08:39

    Утилиты: Alcohol 120% v.1.3.3.1027:

    08:38

    Неофициальные драйверы для nForce 1/2 v.1.07a WHQL:

    08:37

    Утилиты: MetaBench v.0.91 Beta:

    08:37

    Вышел DirectX 8.2 c DirectPlay 8.2 Final:

    08:36

    Утилиты от Promise:

    08:36

    Новые драйверы от Iomega:

    08:36

    Обновление драйверов для видеокарт Matrox:

    08:35

    Новые драйверы для мышей серии NetScroll+ от Genius:

    08:35

    Новые прошивки BIOS для материнских плат MSI:

    08:34

    Новые версии BIOS и утилит для материнских плат ASUS:

    08:34

    Новые версии BIOS для материнских плат AOpen:

    08:34

    Фото дня: системная плата ASUS A7N8X на nForce 2 с поддержкой AGP 8x:

    02:19

    Gartner Dataquest: ситуация на мировом рынке PDA по преварительным результатам третьего квартала 2002 года:

    00:59

    Новости проекта "Компьюторг": новые обзоры компьютерных и бухгалтерских книжных новинок издательства "Питер":

    00:25

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