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    11 октября 2002

    Новый RightMark Audio Analyzer версии 4.2:

    18:16

    Adaptec демонстрирует свои новые iSCSI-адаптеры:

    16:31

    STMicroelectronics запускает 0,13-мкм чипы флэш-памяти в производство:

    15:23

    Фото-диктофон Voice-Trek W-1 от Olympus:

    13:36

    Panasonic Lumix DMC-FZ1: цифровая камера с 12-кратным объективом:

    13:14

    Новые 256 Мбит чипы NOR флэш-памяти от NEC:

    12:20

    Xerox создает микроскопические катушки индуктивности и пружинки-проводники:

    12:15

    Lumix DMC-F1: новая 3,34-мегапиксельная цифровая камера от Matsushita:

    11:57

    Планшетный ПК AFiNA Tablet AT380B от Sotec:

    11:15

    Новый концепт мультимедийного ПК от NEC:

    10:54

    Утилиты: XtraWarp Pro v.1.0:

    08:54

    Утилиты: CmosPwd v.4.2:

    08:54

    Интернет и сети: IPMonitor v.4.5 Build 1006:

    08:52

    Интернет и сети: FlashGet v.1.31 Final:

    08:51

    Официальные драйверы AGP для плат на чипсетах SiS:

    08:49

    Новые драйверы от Omega для Radeon:

    08:48

    Новые драйверы USB 2.0 для плат на базе чипсетов SiS:

    08:47

    Новый BIOS и утилита для разгона для материнской платы QDI:

    08:46

    Новые прошивки BIOS для видеокарт от Gainward и Suma:

    08:45

    Обновление звуковых драйверов для материнских плат Soyo:

    08:44

    Неофициальные драйверы для ATI Radeon 9700 Pro:

    08:44

    Новые версии BIOS для материнских плат Albatron:

    08:43

    Toshiba Satellite 1955-S803: портативный монстр на 2,5 ГГц P4:

    02:08

    Информация о HP iPAQ 5400:

    01:39

    Новости проекта "Компьюторг": новая статья "Новинки от компании Thermaltake":

    00:15

    Новости проекта "Журнал iXBT.com":

    00:09

    Новости проекта RightMark Audio Analyzer: вышла версия 4.2:

    00:07

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