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    23 октября 2002

    Intel: Manitoba увидит свет в начале 2004 года:

    18:45

    RSA Security оптимизирует свой код под процессоры AMD:

    18:34

    GF4 MX440-8X карта Millennium Silver TX680 от Triplex:

    14:02

    Финансовые итоги Sun Microsystems за прошедший квартал:

    13:51

    ATI о новых стандартах графической памяти DDR-II, DDR-2M и GDDR3:

    12:19

    JEDEX Beijing: DDR-II серверная платформа от Micron:

    12:00

    NOMAD: не только MP3, но еще и принтер:

    10:47

    IC Insights: прогнозы успешного развития полупроводниковой отрасли в 2003 году стали заметно скромнее:

    10:30

    HD-DVD: еще один новый стандарт DVD:

    10:26

    ATI снижает цены на Radeon 7500 и 9000 PRO:

    10:13

    IBM PowerPC 405EP: новый экономичный процессор для коммуникаций:

    10:11

    Интернет и сети: The Bat! v.1.62 Beta 6:

    08:46

    Интернет и сети: Windows XP Messenger v.4.7.0105:

    08:45

    Интернет и сети: LimeWire v.2.7.0 Beta:

    08:45

    Мультимедиа: Zoom Player v.2.90 Beta 2:

    08:44

    Утилиты: PowerStrip v.3.30 Beta Build 352:

    08:43

    Утилиты: Winnow Cleaner v.3.0:

    08:43

    Утилиты: CpuIdle и CpuIdle Pro v.6.0 Beta 7:

    08:43

    Утилиты: Intel Chipset Identification Utility v.1.05:

    08:42

    Утилиты: HyperSnap-DX v.5.00 Beta 8:

    08:42

    Интернет и сети: Avant Browser v.6.5.1.3:

    08:41

    Новая версия Adobe Acrobat:

    08:41

    ОС: экспресс-установка пакета обновлений Windows XP SP1:

    08:38

    Microsoft: начат бета-тестинг Office 11:

    08:37

    Обновление BIOS для материнских плат Shuttle:

    08:37

    Новые прошивки BIOS для материнских плат MSI:

    08:36

    Обновление BIOS для видеокарт GeForce4 от компании Leadtek:

    08:36

    Новые версии BIOS для материнских плат Jetway и Soyo:

    08:35

    Новый выпуск драйверов для звуковых карт Analog Device:

    08:35

    Утилиты: AsusUpdate v.3.37.02:

    08:35

    Пополнение серий представительских ноутбуков VersaPro и VersaPro R от NEC:

    02:01

    Gainward: новые графические карты на NVIDIA NV28 (GeForce4 Ti 4200 AGP8x):

    01:39

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