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    25 октября 2002

    Новое полностью русифицированное Pocket PC устройство – MITAC Mio 528 выходит на Российский рынок:

    23:28

    Утилиты: Look RS-232 v.4.1:

    23:27

    Интернет и сети: AI RoboForm v.4.6.9:

    18:52

    Утилиты: Active SMART v.2.3:

    18:46

    Интернет и сети: Internet Download Manager v.3.08:

    18:31

    Утилиты: HDCleaner v.2.326:

    17:59

    Обновление драйверов для встроенного звука от RealTek:

    17:48

    Samsung выпустила 46-дюймовый ЖК-телевизор:

    17:44

    Финальная версия AGP-драйверов для чипсетов SiS:

    17:42

    Драйверы KX Project v.5.00.3526 RC1:

    17:33

    Sony PCG-FX55ZA: недорогой ноутбук с 15”-экраном:

    17:30

    Молекулярный каскад IBM: наноэлектронный логический элемент, использующий принцип домино:

    16:45

    Графические карты 3D Prophet 9700 и 3D Prophet 9500 Pro от Hercules:

    14:25

    Утилиты: NTFS for Win98 v.2.0:

    14:01

    Дополнительная информация о i845PE платах P4HT от IWILL:

    13:52

    Мультимедиа: Xine v.0.9.13:

    13:52

    Архиваторы: WinZip v.8.1 (SR-1):

    13:45

    Утилиты: UltraISO v.5.1:

    13:18

    Утилиты: XtraWarp v.1.22 Beta:

    13:06

    GDDR-2, GDDR-3, GDDR-4... кто больше?:

    12:59

    OC: неофициальный список исправлений в Service Pack 2 для Windows XP:

    12:59

    Утилиты: Alcohol 120% обошел последние версии защит SecuROM и VOB ProtectCD:

    12:49

    Новая прошивка BIOS для материнских плат Soyo:

    12:34

    Официальная версия драйверов Detonator 41.03:

    12:28

    Новый NAS сервер PowerVault 770N от Dell:

    11:51

    AMD Alchemy Solutions: даешь альтернативу XScale?:

    11:42

    Материнские платы от ASKA на новых чипсетах от Intel и VIA:

    11:39

    Рынок литографического оборудования: 47% спад в 2002 году, рост в перспективе:

    03:43

    Графическая карта Parhelia 256MB от Matrox Graphics:

    01:32

    ATI RADEON 9500 PRO, RADEON 9500 и RADEON 9700, официально:

    01:10

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