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    17 октября 2002

    Интернет и сети: Netscan Pro v.3.3:

    23:28

    D-LinkAir DWL-810: беспроводной доступ в интернет для Xbox:

    18:51

    Transmeta заинтересовалась китайским рынком:

    18:37

    Аналитики советуют Lucent продать все лишнее:

    18:10

    Seagate: финансовые итоги квартала:

    17:57

    Новые чипы Motorola PowerQuicc II, PowerQuicc III на подходе:

    17:56

    International EUV Symposium: Intel о коммерциализации EUV. CaF по-прежнему дороже золота:

    15:48

    SCSI RAID-адаптеры Adaptec:

    14:15

    Утилиты: SuperRam v.3.10.16.2002:

    13:32

    Утилиты: PCMedik v.4.16.10.2002:

    13:20

    Утилиты: Throttle v.4.10.16.2002:

    13:10

    Ценовая разница между Pentium4 и Pentium4-M будет сокращена до 15%:

    12:44

    Утилиты: новые версии aTuner:

    12:11

    Архиваторы: WinRAR v.3.10 Beta 1:

    12:11

    Интернет и сети: продолжаем повышать безопасность в Trillian 0.74 и Pro 1.0:

    12:10

    Новые версии BIOS для материнских плат EPoX, MSI и Supermicro:

    12:09

    Обновление драйверов для встроенного звука CMI9738 и для USB 2.0 материнских плат Shuttle:

    12:08

    Новые драйверы для видеокарт ATI:

    12:07

    Новые драйверы для видеокарт 3Dlabs:

    12:05

    Результаты третьего квартала: Motorola вернулась к прибыльности:

    11:00

    Microprocessor Forum 2002: подробности о VIA Nehemiah и его потомках:

    10:31

    APAC IDF Fall 2002: представлен процессор Intel Manitoba:

    09:35

    Новые серверные платы SI-1N/SI-1Na от ABIT:

    09:18

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