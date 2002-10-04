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    4 октября 2002

    Утилиты: 2xExplorer v.1.4.1.12:

    23:53

    Ceatec 2002: новинка в серии Linux PDA Zaurus от Sharp с VGA экраном:

    17:41

    MK6022GAX: 60 Гб винчестер в портативном 2,5-дюймовом исполнении от Toshiba:

    17:19

    Pocket PC PDA от ViewSonic: подробности:

    17:06

    Imagination Technologies: вместо Series-4 сразу Series-5:

    16:50

    EPoX: EP-4PEA+ и 4GEA+ на чипсетах i845PE и i845GE, плюс Hyper-Threading:

    14:52

    PC1066 RIMM и Intel: первые ласточки:

    14:04

    Альянс производителей памяти и Elpida: комментарий Intel:

    12:57

    AX45-8x Max: системная плата на чипсете SiS648 от AOpen:

    12:54

    Электромобиль Keio: 310 км/ч на литий-йионных аккумуляторах:

    11:40

    Японская альтернатива Mira:

    11:12

    Mitsubishi, PSC и Elpida сформировали альянс, Intel интереса не проявил:

    09:28

    Microsoft: два исправления, повышающих безопасность ОС Windows:

    08:43

    Лингвистические технологии Abbyy работают в паблишинговой систем Q-Publishing:

    08:42

    InterVideo и VIA объединяют усилия:

    08:42

    Новые драйверы для графических процессоров SiS:

    08:41

    Новые драйверы для контроллеров Promise:

    08:41

    Неофициальный WHQL драйверы для видеокарт на базе чипсетов NVIDIA:

    08:40

    Новые версии BIOS для материнских плат Acorp и Tyan:

    08:39

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