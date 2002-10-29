  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    29 октября 2002

    Photon Dynamics ArraySaver 550: система для починки ЖК-панелей пятого поколения:

    18:40

    Fuji-Xerox DocuPrint CG835: цветной лазерный принтер формата А3:

    18:29

    SMIC освоит 90-нм техпроцесс к началу 2003 года:

    15:59

    Cadence vs. Mentor Graphics: не подтасовывайте факты, господа!:

    15:38

    64-битный RISC процессор от Toshiba с интегрированной шиной PCI:

    15:16

    Philips объявила спецификации DVD+RW Mt. Rainier версии v1.1:

    14:57

    Первые материнские платы от компании ASROCK замечены в Сингапуре:

    13:51

    Rambus Raser X: последовательно-параллельный преобразователь для 10 Гбит/с:

    13:26

    Dell/EMC CX200: система хранения данных емкостью 2 Терабайт:

    13:02

    NVIDIA: 35% OEM рынка платформ K7, цель – рынок DIY:

    11:51

    Ноябрьские чипсеты от VIA и SiS:

    11:23

    Утилиты: MySQL Backup Watcher 1.5.0:

    08:51

    Запись: CopyToCD v.1.0.2:

    08:41

    Запись: Blindwrite Suite v.4.2:

    08:37

    Первые официальные IDE-драйверы от SiS:

    08:31

    Неофициальные драйверы для видеокарт ATI Radeon:

    08:24

    Утилиты: jv16 PowerTools v.1.1.0.154 Final:

    08:13

    Утилиты: FlasKMPEG v.0.78.39:

    08:08

    Переводчики: Smart Translator v.2.0:

    08:01

    Программирование: PHP v.4.3.0 Pre2:

    07:39

    Мультимедиа: Zoom Player v.2.90 RC1:

    07:35

    Утилиты: Alcohol 120% научился обходить защиту SafeDisc 2.8x:

    07:16

    Утилиты: AsusUpdate v.3.37.04:

    07:15

    Утилиты: ASUS PC Probe v.2.18.05:

    07:14

    Новый MP3 плеер RioVolt SP 150 от SonicBlue:

    01:47

    DV Action! Pro от Hercules:

    01:40

    NEC передает производство PDA в ведение дочерней компании:

    01:24

    Новые Serial ATA II, iSCSI продукты от Intel:

    01:16

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018