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    8 октября 2002

    Новый способ увеличения добротности индуктивных элементов:

    16:11

    Fujitsu делает предложение Siemens:

    15:32

    Линейка новых графических карт Siluro GF4 MX-8X от ABIT:

    15:17

    VIA выпустит 48x CD-RW чипы в этом месяце:

    15:10

    Россия: в 2002 году будет продано 100 тысяч КПК:

    14:42

    Новый сканер Astra 4700 от UMAX:

    13:32

    Новое подразделение IBM займется разработкой и производством заказных чипов:

    13:22

    DCCG-RG: DVD+RW Alliance работает над совместимостью DVD+RW/+R изделий:

    12:48

    CEATEC: прототипы продуктов стандарта Blu-ray Disc:

    12:10

    Конференция IEEE: 10 Гбит/с по обычной витой паре:

    11:59

    Новые системные платы от Albatron:

    11:36

    Фото дня: графическая карта GeForce4 Ti4200P Turbo (Medusa) от Albatron:

    11:03

    AX4GE MAX и AX4PE MAX: новые i845GE/PE системные платы от AOpen:

    10:36

    P4DPL-M, P4DPL-8GM, P4DPL-iGM: новые Dual Xeon серверные платы от SuperMicro:

    10:20

    Новый робот от Fujitsu, управляемый с помощью мобильного телефона:

    10:07

    JVC выходит на рынок малогабаритных ноутбуков:

    09:43

    Microsoft вводит в действие новую программу корпоративного лицензирования:

    07:53

    Утилиты: Nero CD Speed v.1.01:

    07:52

    Интернет и сети: SpamNet Beta v.f6:

    07:51

    Утилиты: PowerStrip v.3.29 Beta Build 344:

    07:51

    Запись: Blindwrite Suite v.4.1 RC:

    07:50

    ОС: Linux From Scratch v.4.0:

    07:50

    ОС: Service Pack 1 для русскоязычной Windows XP:

    07:49

    Утилиты: Gigabyte EasyTune 4 v.092301:

    07:48

    Новые драйверы и утилиты для видеокарт ASUS:

    07:48

    Новые прошивки BIOS для материнских плат Intel:

    07:47

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    07:47

    Игры: "Airlines 2" отправлена в печать:

    07:43

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