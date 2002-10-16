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    16 октября 2002

    Четыре новых модели DynaBook Toshiba:

    19:00

    Утилиты: CpuIdle и CpuIdle Pro v.6.0 Beta 6:

    18:54

    Утилиты: Tweaki v.4.20:

    18:50

    Утилиты: Trans-XP v.1.2:

    18:38

    Fujitsu представила свой вариант планшетного ПК:

    18:29

    Intel раскрывает новые детали Banias:

    18:00

    Nanya переходит на 0,14-мкм, увеличивает объем OEM-контрактов до 70%:

    15:38

    SiS648: спрос высок, чипсетов не хватает:

    15:11

    Konica Revio C2: 1,2-мегапиксельная цифровая мини-камера:

    14:26

    Новый 15-дюймовый ЖК дисплей от EIZO Nanao:

    13:08

    Sun Fire 280R: новые серверы на 1,015 ГГц процессорах UltraSPARC III Cu:

    12:35

    Утилиты: Trojan Remover v.4.8.6:

    11:28

    Утилиты: XtraWarp Pro v.1.04:

    11:22

    Запись: Blindwrite Suite v.4.1:

    11:14

    Новые драйверы от Omega для Radeon:

    11:07

    Утилиты: ASUS PC Probe v.2.18.03:

    11:01

    Утилиты: Virtual CD v.4.5:

    10:58

    Мультимедиа: новые патчи для PowerDVD:

    10:48

    Microsoft: цикл технической поддержки продуктов не превышает семи лет:

    10:35

    GV-R9500: новая графическая карта от Gigabyte на чипе ATi Radeon 9500:

    10:10

    Южнокорейские производители снижают цены на крупноформатные PDP и ЖК телевизоры:

    09:52

    Утилиты: Control Center для модемов US Robotics:

    09:41

    Новые версии BIOS для материнских плат Soyo, Supermicro и Tyan:

    09:22

    Драйверы для GeForce4 420 Go от NEC:

    09:22

    Новые драйверы от Intel для материнских плат на базе чипсетов I845G и I830M:

    09:21

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS и Gigabyte:

    09:21

    Новые прошивки и утилита для записи BIOS для материнских плат Abit:

    09:20

    Новая barebone-система Shuttle XPC SB51G:

    09:16

    Обновление линейки ноутбуков Prius Note от Hitachi:

    01:08

    Внешний DVD-R/RW привод с интерфейсом IEEE 1394 от Pioneer:

    00:48

    Новости проекта "Компьюторг": новая статья "Ликбез по бухучету для компьютерщиков. Занятие 1":

    00:28

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