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    22 октября 2002

    Две новых AGP 8x карты серии Wildcat4 и карта начального уровня Wildcat4 от 3Dlabs:

    18:26

    "Чип-в-стекле" от Sharp:

    16:24

    Nikkei: Toshiba отзывает 51,5 тысяч своих КПК e740 и e740W:

    13:38

    Новый 22-дюймовый CRT монитор Vision Master Pro 513 от IIYAMA - в России:

    12:35

    Red Storm: суперкомпьютер на 10 тысячах AMD Opteron для Sandia:

    11:49

    Принтер-сканер Canon MultiPASS F20:

    11:49

    Am29BDD160: флэш-память от AMD для "черных ящиков":

    11:25

    Карманный ПК ViewSonic- в следующем месяце:

    09:54

    Утилиты: nVidia Refresh Rate Fix MKII v.2.01 E:

    08:42

    Утилиты: Daemon Tools v.3.23:

    08:41

    Интернет и сети: WinMX v.3.31:

    08:41

    Утилиты: Diskeeper Lite v.2.0 Build 418:

    08:40

    Утилиты: WinDVD Tweaker Pro v.4.06:

    08:40

    Утилиты: WinDriversBackup v.1.0:

    08:39

    Интернет и сети: FlashFXP v.2.0 Final Build 902:

    08:38

    Интернет и сети: CuteFTP Pro v.3.0 Beta 2:

    08:37

    Обновление драйверов и новые утилиты для видеоадаптеров Hercules:

    08:36

    Новые прошивки BIOS для материнских плат QDI и VIA:

    08:36

    Новые прошивки BIOS для материнских плат MSI:

    08:35

    Утилиты: ASUS PC Probe v.2.18.04:

    08:35

    Новые версии прошивок BIOS и утилит для материнских плат AOpen:

    08:34

    Новые версии BIOS для материнских плат Abit:

    08:34

    Все драйверы прошедшей недели (14.10.2002-20.10.2002):

    08:33

    Все BIOS прошедшей недели (14.10.2002-20.10.2002):

    08:32

    Линейка модулей памяти от PNY:

    01:20

    Полная линейка системных плат от ASRock:

    01:04

    ATI больше не будет конкурировать со своими партнерами на азиатских рынках:

    00:29

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