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    28 октября 2002

    Новая системная плата ASUS P4SDX:

    18:08

    ELSA EX-VISION 300TV: недорогой ТВ-тюнер:

    16:59

    Palm Ultra-Thin Keyboard или Stowaway XT: компаньон для Tungsten T:

    15:28

    Новое поколение памяти Serial Flash от SST:

    13:31

    Новости проекта «Журнал iXBT.com»:

    13:03

    Новый шреддер для CD-ROM:

    11:47

    Palm Tungsten T: мультимедийный PDA под Palm OS 5.0:

    11:43

    Новые 6-чиповые микросхемы памяти от Fujitsu с технологией упаковки PS-MCP:

    11:07

    Новый 8-сантиметровый CD-R диск от TDK:

    10:41

    Спрос на чипы NVIDIA GeForce4 растет, на рынке ощущается их недостаток:

    10:28

    TungstenW от Palm: новый GSM/GPRS беспроводной PDA с цветным экраном и клавиатурой:

    10:08

    Стандарт DDR-III принимает очертания:

    09:10

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    08:54

    Утилиты: AbsoluteShield Track Eraser v.2.32:

    08:53

    Утилиты: Drive Health v.2.0.2.3 Beta:

    08:53

    Утилиты: Original CD Emulator v.2.03:

    08:52

    Мультимедиа: Sonique2 Alpha v.2.1.10.25:

    08:52

    Новые USB 2.0 драйверы для плат на базе чипсетов SiS:

    08:51

    Утилиты: CpuIdle и CpuIdle Pro v.6.0 Beta 8:

    08:51

    Утилиты: XP-AntiSpy v.3.7:

    08:51

    Утилиты: FlasKMPEG v.0.76 RC2:

    08:50

    Новые драйверы для звуковых карт Santa Cruz:

    08:50

    Новые версии BIOS для материнских плат Jetway:

    08:50

    Все драйверы прошлой недели (21.10.2002-27.10.2002):

    08:49

    Все BIOS прошлой недели (21.10.2002-27.10.2002):

    08:46

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