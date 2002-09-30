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    30 сентября 2002

    Mysticom продемонстрировала 10 Гбит/с Ethernet -трансивер для UTP-кабеля:

    17:39

    ATI ALL-IN-WONDER 9700 PRO, официально:

    17:11

    Низкопрофильные модули DDR DIMM и SO-DIMM от SMART Modular:

    15:17

    Утилиты: r8brain v.1.2:

    14:50

    Утилиты: ShellToys XP v.2.10:

    14:40

    Компьюторг: новая статья и свежие мониторинги:

    14:21

    Утилиты: Talisman Desktop v.2.5 Beta 1 Build 2500:

    14:12

    Интернет и сети: IE Doctor v.3.0:

    14:01

    Интернет и сети: AI RoboForm v.4.6.8:

    13:43

    Утилиты: 3DNA v.0.9.0:

    13:31

    Официальная версия драйверов Detonator 30.87:

    13:16

    Утилиты: ATI Radeon GlideWrapper v.0.59:

    12:50

    Fujifilm FinePix M603: 3-мегапиксельная фото-видеокамера:

    12:45

    Новый UPS класса On-Line от NeuHaus Group:

    12:45

    Графическая карта Gladiac 518 GF4 MX 440-8X от ELSA:

    12:29

    Драйверы: Catalyst v.7.77 для всех видеокарт серии Radeon:

    12:24

    Утилиты: WCPUID v.3.1 с набором официальных plug-in'ов:

    12:22

    Мультимедиа: DVD Decrypter v.3.1.3.0:

    12:16

    Мультимедиа: RealOne Player v.2.0 build 6.0.11.818 Beta:

    12:16

    Новая версия BIOS для материнской платы Soyo:

    12:16

    Неофициальные драйверы для видеокарт ATI:

    12:15

    1 Гб модули памяти DDR SO-DIMM PC2100 от Elpida:

    12:13

    UFB ЖК-дисплеи Samsung SDI: скоро 260000 цветов:

    11:53

    Эволюция архитектуры IA-32 от Intel: Prescott => Tejas => Nehalem?:

    11:34

    К 10-летию линейки ноутбуков ThinkPad...:

    10:43

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