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    25 сентября 2002

    Mitsubishi Electric продает свое подразделение DRAM компании Elpida:

    20:13

    Dell выходит на рынок принтеров, официально:

    19:23

    Новые драйверы от Omega для Radeon:

    19:10

    Карта Bluetooth SDIO второго поколения от Toshiba:

    18:59

    Утилиты: Ad-Aware Reference File v.042-24.09.2002:

    18:56

    Утилиты: jv16 PowerTools v.1.1.0.147 Beta:

    18:49

    Интернет и сети: Windows XP Messenger v.4.7.0104:

    18:42

    Семейство новых графических AGP 8х чипов от NVIDIA, официально:

    18:22

    Мультимедиа: Windows Media Player 9 Beta Build 2800 для Windows XP:

    18:04

    Новые версии BIOS для материнских плат Shuttle, Soltek и Tyan:

    17:10

    Драйверы для видеокарт Gainward на базе чипсетов NVIDIA и бета-версия Detonator:

    16:55

    Новые версии прошивок BIOS для материнских плат MSI:

    16:32

    Новые драйверы для видеокарт Matrox:

    16:32

    Новые версии BIOS для материнских плат Jetway:

    16:31

    Новые прошивки BIOS для материнских плат Gigabyte:

    16:30

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS и EPoX:

    16:29

    Планшетные ПК перед атакой на рынок: Microsoft собирает бойцов под свои знамена:

    14:53

    Creative: "бытовой" линейки видеокарт на чипах 3DLabs P10 не будет:

    13:28

    WinFast A280 и WinFast A180: графические карты на чипах NVIDIA GeForce4 AGP 8x от Leadtek:

    12:02

    VIA КТ400А – в начале 2003 года:

    10:41

    Снижение цен на линейку процессоров Mobile Athlon XP от AMD:

    10:23

    Pioneer DVR-A05-J: новые скорости записи DVD-R/RW носителей:

    02:00

    Inspire 6.1 6600: новая 6.1-канальная акустика от Creative:

    01:26

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