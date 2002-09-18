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    18 сентября 2002

    В качестве альтернативы для будущих процессоров Intel предлагает трехмерный транзистор:

    17:59

    Интернет и сети: NetCaptor v.7.0.2 Beta:

    16:14

    Новая версия AC97 драйверов для кодеков RealTek:

    15:56

    DW-2245PU: новый комбо DVD/CD-RW привод с интерфейсом USB 2.0 от TEAC:

    15:44

    Новые драйверы и утилиты для Matrox Parhelia:

    15:41

    Утилиты: WindowsBlinds v.3.41:

    15:23

    Аудио драйверы под Linux для материнских плат на базе чипсетов VIA:

    15:07

    Sun идет в массы:

    15:06

    Новые версии BIOS для материнских плат Supermicro и Tyan:

    14:59

    Новые BIOS для материнских плат PCChips:

    14:51

    Скоро: новые внешние винчестеры от Western Digital с интерфейсом USB 2.0:

    14:23

    Новые версии BIOS для материнских плат Jetway:

    14:17

    Intel Chipset Software Installation Utility v.4.10.1012:

    14:09

    Утилиты: Intel Processor Frequency ID v.4.61:

    14:00

    Agere уходит с рынка WLAN-адаптеров:

    13:59

    Новые версии BIOS для материнских плат Gigabyte:

    13:45

    Обновлена утилита AsusUpdate для материнских плат ASUS:

    13:36

    Утилиты и новые версии прошивок BIOS для материнских плат AOpen:

    13:26

    Антивирусы: "Ghost Girl" выходит в Сеть:

    12:49

    232-контактные 32-битные модули RIMM 3200 / RIMM 4200 от Kingston:

    12:46

    Референс-дизайн Maui или Power Handheld от bsquare:

    12:42

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    11:13

    LPC-чипы флэш-памяти Atmel:

    11:02

    KT4 Ultra: MSI проводит собственную сертификацию памяти DDR400:

    10:52

    Делаем двухоконный ЖК монитор, рецепт от EIZO Nanao:

    10:40

    Veo Photo Traveler: цифровая камера для карманных ПК:

    10:34

    Пополнение семейства чипов Mobile FCRAM от Fujitsu:

    09:58

    Новости проекта "Журнал iXBT.com": журнал уже в продаже!:

    01:31

    Компьюторг: новая статья «Анализ рынка DRAM за 6 месяцев и краткосрочный прогноз»:

    01:12

    Rio S10 и S30S: два новых цифровых плеера от SONICblue:

    01:06

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