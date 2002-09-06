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    6 сентября 2002

    Интернет и сети: AOL Instant Messenger v5.0.2938 Beta:

    20:28

    Интернет и сети: The Bat v.1.62 Beta 5:

    20:21

    Драйверы: Detonator 30.82 для видеокарт Creative:

    20:02

    "Memory Stick – в каждую мышь!" ...или новая периферия от Sony:

    17:18

    Первые спецификации нового универсального пишущего DVD привода от Sony:

    16:33

    Philips и Sony разрабатывают новую технологию коммуникации между бытовыми устройствами:

    16:28

    Два новых магнитооптических привода Logitec:

    15:43

    Мультимедиа: официальная бета-версия Windows Media Player 9:

    15:26

    PC640: первый Pocket PC от Novatek:

    15:23

    Утилиты: первая бета-версия Driverheaven XP Sys Info:

    14:58

    Palm делает покупателям m130 предложение, от которого они могут отказаться:

    14:41

    Утилиты: DVD Region-Free v.1.05:

    14:37

    Интернет и сети: Fresh Download v.4.60:

    14:28

    Запись: Nero InCD v.3.37 и add-on’ы для Nero:

    13:49

    Samsung: "Прощай, флоппик":

    12:58

    Новости проекта "Журнал iXBT.com":

    12:42

    Мультимедиа: TMPEGenc v.2.58:

    10:49

    Интернет и сети: WinMX 3.29 Beta 5:

    10:48

    Утилиты: aTuner v.1.1.9.24 и v.1.1.9.31:

    10:47

    Wavecom сообщает о выпуске четырехдиапазонного модуля GSM/GPRS:

    10:38

    Intel: объем продаж в третьем квартале будет ниже ожидавшегося ранее:

    10:38

    Мультимедиа: Zoom Player v.2.80 RC2:

    01:17

    Мультимедиа: Global DiVX Player v.1.9.9:

    01:07

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