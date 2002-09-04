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    4 сентября 2002

    Новые драйверы от Omega для Radeon:

    23:43

    Мультимедиа: новые возможности NVDVD по захвату видео:

    22:56

    Мультимедиа: DFX Audio Enhancement Plug-in v6.1:

    22:07

    Новые драйверы для AGP, Ide, USB 2.0 для материнских плат MSI:

    21:48

    Обновление IDE драйверов Promise:

    21:38

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    21:16

    Утилиты: ASUS PC Probe v.2.18.00:

    21:01

    Новые драйверы USB 2.0 для материнских плат Abit:

    20:54

    Контроллер Motorola PrPMC1100 для процессоров Intel IXC1100:

    18:34

    IBM заключает контракт с Novatel Wireless на поставку 3G-модемов:

    16:59

    Новая стратегия Sony: Cocoon и бытовые устройства:

    16:38

    Новая коллекция периферии от Microsoft:

    14:18

    Процессоры AMD с FSB 333 МГц:

    12:17

    LG-Philips LCD подает в суд на Tatung:

    11:42

    Новый КПК от Sony: Clie PEG-T675C:

    11:29

    Вышла новая версия RightMark Audio Analyzer v4.0:

    11:10

    Вышла новая версия RightMark Audio Analyzer v4.0:

    11:08

    После снижения цен на процессоры Intel цены на DDR-память резко подскочили:

    11:03

    Две новых 4-мегапиксельных камеры Sony:

    10:06

    Microsoft Freestyle превращается в... "бытовую" версию XP:

    09:52

    Миниатюрный "вертикальный" фотопринтер DPP-EX5 от Sony:

    09:17

    Minolta отзывает часть цифровых камер DiMAGE 7i:

    08:46

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