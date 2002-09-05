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    5 сентября 2002

    Новые драйверы от Promise:

    21:12

    Утилиты: PlexTools v.1.15A:

    21:07

    Новые версии BIOS для материнских плат Intel и MSI:

    20:52

    Утилиты: Gigabyte EasyTune 4 v.082301:

    20:40

    Desktop Software: вышла русская версия XL Report Builder 2.0:

    20:05

    Новые драйверы 1.13 для чипсетов nForce:

    20:03

    Самый маленький ПК на Pentium 4 по версии Warp2Search:

    19:38

    Помимо замены 15-дюмовых iMac 17-дюймовыми, Apple планирует выпуск 19-дюймовых моделей:

    19:13

    Pockey-DataStor от Pocketec: миниатюрные переносные жесткие диски:

    18:39

    Новые HDD Maxtor серии Fireball и DiamondMax - $80 за 40 Гб:

    18:33

    Обновленные планы Transmeta по выпуску новых Crusoe:

    15:15

    Radeon 9700 PRO: Gigabyte и CP Technology входят во вкус:

    14:23

    Серверные чипсеты с интегрированным Gigabit Ethernet от ServerWorks:

    12:19

    Wistron начала производство Xbox:

    11:48

    Принтеры для Dell, возможно, будет производить Foxconn:

    11:09

    Nanya и Winbond начинают поставки DRAM для графических адаптеров:

    10:50

    1 Гб DDR266 модули ECC SODIMM от Samsung:

    09:36

    P4PE: первая ласточка на чипсете i845PE от ASUS:

    09:05

    Новости проекта "Журнал iXBT.com": первые адреса точек распространения:

    01:23

    Новые 17-дюймовые ЖК мониторы от IBM:

    01:16

    Графический чип AXE от Bitboys: не было счастья плюс несчастье подвело?:

    00:50

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