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    10 сентября 2002

    Мультимедиа: Zoom Player v.2.80 Final:

    21:57

    Утилиты: CpuIdle и CpuIdle Pro v.6.0 Beta 3:

    21:44

    Утилиты: Virtual CD v.4.3.2:

    21:30

    Интернет и сети: FlashFXP v.2.0 RC3:

    21:24

    IBM и Philips обеспечат всех цифровой музыкой и видео:

    20:17

    Два новых привода DVD-R/-RW/+R/+RW Sony:

    20:00

    Утилиты: HyperSnap-DX 5.00 Beta 2:

    19:55

    Утилиты: Rage3D Tweak v.3.6:

    19:46

    Утилиты: новая версия aTuner:

    19:43

    Eastman Kodak прекращает выдачу лицензий на OLED:

    19:29

    Тайвань: 15-дюймовые ЖК-дисплеи стоят нынче $240:

    19:03

    Конференция по микроэлектронике в МГУ:

    17:17

    IDF: Seagate, Intel и Silicon Image демонстрируют Serial ATA II:

    16:52

    ОС: Mandrake Linux v.9.0 RC2:

    16:26

    Интернет и сети: BearShare v.4.0.5:

    16:25

    Программирование: PHP 4.2.3:

    16:25

    Утилиты: WinAce v.2.3 Beta 1:

    16:24

    Microsoft: список всех исправлений, вносимых SP1 в ОС Windows XP:

    16:24

    IDF Fall 2002: процессоры Banias будут иметь рейтинг производительности:

    14:09

    ATI: объемы продаж за прошедший квартал скромнее ожидавшихся ранее:

    12:35

    IDF Fall 2002: Intel поддержала 1066 МГц RDRAM:

    12:21

    Marvell 88SX5080: 8-портовый контроллер Serial ATA:

    11:39

    Microsoft: бета-версия Windows Media Load Simulator 9:

    09:44

    Microsoft: новая версия IntelliPoint:

    09:44

    Microsoft: выпущен Service Pack 1 для англоязычного Commerce Server 2002:

    09:43

    Утилиты для настройки видеоадаптеров от ASUS и Gainward:

    09:43

    Новые драйверы для видеокарт ASUS:

    09:43

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI:

    09:42

    Новые прошивки BIOS для материнских плат ASUS:

    09:42

    MaXLine: новые ATA винчестеры от Maxtor емкостью до 320 Гб:

    03:12

    Фото дня: ATI FireGL на Radeon 9700 Pro:

    02:23

    Новые винчестеры Atlas 15K от Maxtor:

    02:05

    Kodak отзывает цифровые камеры DC5000 Zoom:

    01:51

    OCZ Technology и ее память EL-DDR SDRAM: привет оверклокерам:

    00:45

    Новости проекта "Компьюторг": новая статья, свежие мониторинги:

    00:17

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