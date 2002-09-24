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    24 сентября 2002

    14-мегапиксельная Kodak DCS PRO 14n:

    17:05

    10-мегапиксельная Canon EOS-1Ds:

    17:03

    Фото дня: системная плата ASUS P4GE-V на чипсете i845GE:

    16:43

    Новые мобильные AMD Athlon XP 2000+ и 1900+:

    16:25

    Новые блейд-серверы IBM eServer BladeCenter:

    15:58

    Новый сигнальный процессор LSI Logic ZSP500:

    12:17

    Новый графический чип ATI MOBILITY FIRE GL 9000 для рабочих станций:

    11:45

    Microsoft и Hewlett-Packard продвигают .NET совместными усилиями:

    11:37

    Barton не будет выпускаться с применением SOI:

    11:25

    Внешний DSL модем SBNI14-DSL-Bridge от компании "Гранч":

    11:15

    Утилиты: Trojan Remover v.4.8.4:

    09:07

    Интернет и сети: NETSpeedBoost v.3.10:

    09:06

    Утилиты: Anti-Trojan v.5.5.405:

    09:06

    Новые версии BIOS для материнских плат Soltek:

    09:05

    Новые прошивки BIOS для видеокарт Gainward:

    09:04

    Новые версии BIOS для материнских плат AOpen:

    09:04

    Компания ABBYY на выставке Softool 2002:

    09:03

    933 МГц Intel LV Pentium III: новый процессор для коммуникационных устройств :

    02:44

    Новая графическая карта TX-680 на чипе GeForce 4 MX 440-8X от Triplex:

    02:27

    Новости проекта "Журнал iXBT.com" для подписчиков:

    02:13

    Creative Sound Blaster Audigy 2, официально:

    00:14

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